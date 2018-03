Les Flyers inscrivent quatre buts en troisième période et l'emportent 4-2

Valterri Filppula a brisé l'égalité alors qu'il restait que 5:49 à faire en troisième période et les Flyers de Philadelphie ont enfilé quatre buts au troisième tiers pour triompher 4-2 devant les Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Travis Konecny et Jakub Voracek ont enfilé l'aiguille dans un intervalle de 5:52 pour couronner la remontée des Flyers. Michael Raffl a ajouté un but dans un filet désert, tandis que Alex Lyon a réalisé 23 arrêts.

Le but de Filppula, inscrit alors qu'il s'amenait seul devant le gardien adverse, a brisé une égalité de 2-2 et a scellé une victoire importante pour les Flyers, qui ont amorcé la rencontre avec une fiche de 1-6-1. Les Flyers sont présentement au troisième rang de la section Métropolitaine, à égalité avec les Blue Jackets de Columbus.

Jaccob Slavin et Jordan Staal ont fait bouger les cordages du côté des Hurricanes, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Cam Ward a repoussé 21 tirs dans une cause perdante.

Les Hurricanes se sont une fois de plus écroulés au troisième engagement. Après avoir alloué cinq buts aux Bruins de Boston dans les 10 dernières minutes de jeu gâchant une avance de 4-1, mardi soir, les hommes de Bill Peters ont une fois de plus bousillé leur avance de 1-0 et 2-1 face aux Flyers.