Une fin de saison toute en or pour Mikaël Kingsbury

Mikaël Kingsbury a couronné une saison de rêve en remportant la médaille d'or en bosses en parallèle à la Coupe du monde de ski acrobatique de Megève, en France, dimanche.

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a vaincu en super-finale le favori local, Benjamin Cavet, pour signer sa première victoire en carrière à cet endroit. L'Américain Bradley Wilson s'est octroyé la médaille de bronze après avoir pris la mesure du Suédois Ludvig Fjallstrom en petite finale.

Le Montréalais Marc-Antoine Gagnon, qui accroche ses skis pour de bon, a pour sa part pris le septième rang de la compétition.

Le résultat de cette compétition n'avait aucun impact sur l'issue de la campagne puisque le Québécois, médaillé d'or en bosses aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois dernier, était déjà assuré d'obtenir le gros globe de cristal — son septième en carrière — ainsi que celui de la discipline.

Le 'King des bosses' a conclu la campagne avec 94 points au classement général, loin devant le Suisse Andri Ragettli (60) et le Russe Maxim Burov (59,17). Kingsbury a aussi dominé le classement des bosses en parallèle avec une récolte de 940 points, à des lunes du Kazakh Dmitriy Reikherd (585) et du Japonais Ikuma Horishima (441) — celui qui l'avait battu il y a deux semaines à Tazawako, au Japon, ainsi qu'à Mont-Tremblant, plus tôt cette année.

Le bosseur âgé de 25 ans peut néanmoins dire mission accomplie: il est devenu champion olympique en 2018 et a établi une nouvelle marque en signant 13 victoires consécutives cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Une saison chargée en émotions

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a poursuivi sur sa lancée de fin de saison en décrochant la médaille de bronze en bosses en parallèle, après avoir remporté la petite finale devant l'Allemande Laura Grasemann.

Après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois dernier, Justine Dufour-Lapointe s'était signalée en grimpant sur la deuxième marche du podium de l'épreuve de bosses à Tazawako, au Japon, le 3 mars. Ces résultats ont d'ailleurs semblé soulager l'athlète âgée de 23 ans, qui avait connu un mauvais début de campagne.

Ses récents résultats l'ont d'ailleurs encouragée à entreprendre un autre cycle olympique, qui culminera avec la présentation des Jeux olympiques de Pékin en 2022. Elle risque toutefois d'être la seule des trois soeurs toujours en lice, puisque Maxime n'a pas caché qu'elle songeait sérieusement à la retraite, alors que Chloé a admis à la conclusion de l'épreuve des bosses à Pyeongchang qu'elle était «vidée émotivement» et qu'elle avait besoin d'une pause.