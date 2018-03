Les Raptors en échappent une!

Russell Westbrook a inscrit 37 points et il a enregistré son 102e triple-double en carrière, aidant le Thunder d'Oklahoma City à vaincre les Raptors de Toronto 132-125, dimanche après-midi.

Westbrook a ajouté 14 assistances et 13 rebonds pour réussir son 23e triple-double de la saison. Seuls Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107) en ont plus que lui en carrière.

Le Thunder montre une fiche de 18-5 cette saison lorsque Westbrook réussit un triple-double et ils ont mis fin à la séquence record de 11 victoires des Raptors.

Six joueurs des Raptors ont obtenu au moins 10 points et DeMar DeRozan a été le plus efficace avec 24 points. Kyle Lowry a pour sa part amassé 22 points avant d'être sorti du match parce qu'il avait commis six fautes.

Pour le Thunder, Steven Adams a marqué 25 points, deux de moins que son sommet en carrière. Il a brièvement quitté pour le vestiaire au troisième quart, mais il est revenu dans la rencontre.

Carmelo Anthony, une des vedettes du Thunder, a profité de cet affrontement pour dépasser Reggie Miller (25 279 points) au 19e rang de l'histoire de la NBA à ce chapitre.