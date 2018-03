C'est fait: Alejandro Silva se joint à l'Impact

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a confirmé l'acquisition du milieu de terrain offensif et international uruguayen Alejandro Silva.

Le tout s'est réglé après le transfert permanent du club argentin CA Lanús.

Silva a signé un contrat de trois saisons avec l'Impact grâce à de l'argent d'allocation ciblé. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

«Alejandro est un joueur offensif qui va apporter son expérience à l'équipe et augmenter les possibilités dans ce secteur de jeu, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Sa qualité de passe et sa vitesse vont contribuer à améliorer le jeu de l'équipe. Son volume de jeu lui permet aussi de jouer comme milieu de terrain. »

ALEJANDRO SILVA

Position : Milieu de terrain

Taille : 5'10"

Poids : 150 lb

Date de naissance : 4 septembre 1989

Lieu de résidence : Montevideo, Uruguay

Dernier club : Club Atlético Lanús (Argentine)

Date d'acquisition : 19 mars 2018

Carrière en Amérique du Sud

« Alejandro est un attaquant évoluant sur la droite et possédant beaucoup d'expérience en Amérique du Sud, a dit le directeur technique Adam Braz. Il ajoutera une dimension différente à notre attaque et améliorera la qualité et la profondeur de l'équipe. C'est un joueur polyvalent qui peut également évoluer comme milieu de terrain central. Nous discutons présentement avec d'autres clubs sur des joueurs spécifiques identifiés par Rémi et nous espérons pouvoir conclure d'autres transactions prochainement. »

Âgé de 28 ans, il a participé à quatre reprises au tournoi de la Copa Libertadores au cours de sa carrière, aidant le club paraguayen Olimpia, en 2013, et le club argentin CA Lanús, en 2017, à atteindre la finale du tournoi continental sud-américain. Il a cumulé cinq buts et 11 passes décisives en 37 matchs et 2 309 minutes en carrière au cours de cette compétition, terminant notamment à égalité au quatrième rang du tournoi, avec quatre passes décisives, en 2017. Il a également récolté deux buts et deux mentions d'aide en 19 matchs de la Copa Sudamericana et a pris part à un match de la Recopa Sudamericana.

Quatre matchs avec l'équipe nationale

Il a principalement évolué au sein du Club Atlético Lanús, en première division argentine, au cours des cinq dernières années, amassant 10 buts et huit mentions d'aide en 58 matchs, dont 48 départs, et 4 116 minutes de jeu. Il a remporté le championnat de la Superliga et la Copa Bicentenario en 2016 et la Supercopa Argentina en 2016-17. Il a marqué un but en cinq matchs de la Copa Argentina.

Silva a commencé sa carrière avec son club local Centro Atlético Fénix, à Montevideo, jouant trois saisons en première division uruguayenne, de 2009-10 à 2011-12. Il a ensuite disputé deux saisons avec Olimpia, en première division du Paraguay, marquant neuf buts en 45 matchs, dont 38 départs, en 2012 et 2013, avant de faire le saut en Argentine.

Il a aussi joué une saison en prêt avec le club Peñarol, en Uruguay, en 2014-15, puis a fait un retour en prêt à Olimpia pour la saison 2015-16.

Sur la scène internationale, il a disputé quatre matchs avec l'équipe nationale de l'Uruguay, faisant ses débuts le 27 mars 2013 contre le Chili lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2014 de la FIFA. Plus récemment, il a disputé deux matchs amicaux en juin 2017, contre l'Irlande et l'Italie. Il avait auparavant fait partie de l'équipe des moins de 23 ans de l'Uruguay.