La guerre des sexes se transporte dans les studios de télévision

LONDRES - Martina Navratilova s'est dite «choquée» et trahie par la BBC après avoir appris que John McEnroe touchait un salaire au moins 10 fois supérieur au sien pour leur travail pendant la télédiffusion de Wimbledon.

Dans un document publié l'an dernier dévoilant les employés les mieux payés de la BBC, on pouvait lire que McEnroe recevait entre 150 000 et 199 999 livres (276 000-368 000 $ CAN) pour son travail pendant Wimbledon.

Navratilova a affirmé être payée 15 000 livres (27 600 $).

Détentrice de neuf titres en simple à l'All England Club, Navratilova a affirmé que la BBC lui avait dit qu'elle recevait «un montant comparable, alors (...) on ne m'a pas dit la vérité». Elle a ajouté que la situation la rendait «furieuse pour les autres femmes qui vivent des situations semblables».

La BBC a répondu aux commentaires de Navratilova en notant qu'en tant que «contributrice occasionnelle», elle participait à moins de reportages et qu'elle avait un type de contrat différent de celui de McEnroe.