Omnium de Miami: Bouchard et Abanda s'imposent en qualifications 

KEY BISCAYNE, Fla. — Eugenie Bouchard et Françoise Abanda ont franchi le premier tour des qualifications de l'Omnium de Miami, lundi, tandis que leur compatriote canadien Félix Auger-Aliassime a subi l'élimination dans le volet masculin.

Bouchard, de Westmount, a vaincu l'Américaine Allie Kiick 6-2, 6-2 dans un duel qui a duré 67 minutes, tandis qu'Abanda, de Montréal, a eu le meilleur 6-4, 6-3 face à la Russe Evgeniya Rodina.

Occupant le 114e rang mondial, Bouchard a réussi sept as contre aucune double faute et a été victime d'un seul bris de service. Pour sa part, Kiick, 357e raquette au monde, a commis huit doubles fautes et a vu sa rivale briser cinq fois son service.

Au prochain tour des qualifications, Bouchard sera opposée à la Suédoise Rebecca Peterson, qui est classée 116e au monde.

Abanda

De son côté, Abanda a eu besoin de 77 minutes pour vaincre Rodina, 113e à l'échelle de la WTA. Abanda occupe quant à elle le 124e rang mondial.

Abanda a été victime de trois bris de service au cours de la rencontre, mais a rispoté en brisant cinq fois celui de Rodina.

Âgée de 21 ans, Abanda a réussi cinq as contre une double faute.

Au prochain tour, Abanda affrontera la Chinoise Yafan Wang, qui pointe au 117e échelon mondial.

Auger-Aliassime

Pour sa part, Auger-Aliassime a baissé pavillon 3-6, 6-2, 7-6 (6) contre l'Américain Mackenzie MacDonald.

L'étoile montante montréalaise a offert une belle opposition à la 143e raquette mondiale, mais Auger-Aliassime s'est avoué vaincu après deux heures et 10 minutes de bataille.

Auger-Aliassime, qui est âgé de 17 ans et qui occupe le 182e rang du classement de l'ATP, avait atteint le deuxième tour du Masters d'Indian Wells à son tournoi précédent, grâce à une victoire contre son compatriote Vasek Pospisil. Il avait ensuite perdu contre l'Ontarien Milos Raonic.

Par ailleurs, Peter Polansky, de Toronto, a franchi le premier tour des qualifications de l'Omnium de Miami grâce à une victoire de 7-6, 6-3 contre l'Américain Reilly Opelka.

Filip Peliwo, de North Vancouver, devait jouer plus tard contre l'Italien Matteo Berrettini. Du côté féminin, Carol Zhao, de Richmond Hill, en Ontario, devait croiser le fer avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo.