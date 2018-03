«On a des joueurs qui n'ont pas d'expérience» - Claude Julien

En dépit d'un autre revers par jeu blanc cette saison, Claude Julien affichait la mine de l'entraîneur résigné plutôt que celle du coach fâché.

« On n’a pas notre équipe. On a des joueurs qui n’ont pas d’expérience et, pour l’instant, qui ne sont pas complètement prêts, a dit l’entraîneur d’entrée de jeu. Et on se fie à un noyau qui est assez petit. »

Néanmoins, Julien reconnaît certaines faiblesses évidentes de son équipe.

« Ce soir, le jeu de puissance n’a pas été bon (0-en-5). Ça, c’est la responsabilité qui nous appartient. On a pas joué une bonne deuxième (période), comme à Toronto (samedi dernier, revers de 4-0).

« C’est sûr qu’au moment où on se parle, on n’est pas une bonne équipe. On a beaucoup de blessures, on a des jeunes qui jouent dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas prêts et on a même des vétérans qui ont beaucoup plus de glace qu’ils auraient (fatigue), si tout le monde était en santé.

« On marque un but ce soir… mais parce qu’on est un petit peu hors-jeu, ça ne compte pas. Si ce but-là compte, on ne parle pas du blanchissage. »

Est-ce que ce but refusé a coupé les jambes aux joueurs?

« Encore là, on n’est pas une équipe assez forte pour réagir à ces choses-là. On demande à des jeunes joueurs d’en faire beaucoup plus qu’on leur demanderait. »

Et l'entraîneur a reconnu le mérite de ses adversaires.

« Ils se battent pour une place en séries. Ils ont gagné les batailles dans les coins et les courses vers les rondelles. Et on n'a pas été capables de rivaliser avec ça. »

