«Nous sommes tannés » - Jordie Benn

Le Canadien de Montréal n'a plus aucune chance de participer aux séries éliminatoires, mais les défaites encaissées dans une cause perdue font encore rager certains joueurs.

Interrogé quant à savoir s'il était encore furieux après une telle défaite ou s'il avait plutôt hâte que tout ce termine, le défenseur Jordie Benn a été très clair.

« Non. Nous sommes tannés. On ne joue pas à ce jeu-là pour perdre. Il reste dix matchs à jouer (9, en fait). On ne vas pas rester assis, perdre ces matchs et retourner à la maison avec le sourire. Nous sommes indiscutablement tannés de perdre. On est des athlètes. on ne fait pas ça pour perdre. »

« C'est très frustrant, a renchéri Paul Byron. Chaque game qui passe... Chaque game qu'on perd... On ne gagne pas assez de batailles. Je ne sais pas combien de gros arrêts (Niemi) a fait. Ça aurait pu être 7 ou 8 à zéro pour l'autre équipe. On a accordé trop de chances. »

« Sans aucun doute, on en a marre, a ajouté Jacob de la Rose. Niemi a joué tout un match. On aurait dû la gagner pour lui. »