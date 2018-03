Plus de 50 000 spectateurs attendus au Stade pour les Jays

Encore une fois cette année, les Blue Jays de Toronto disputeront deux rencontres préparatoires au Stade olympique. Le rendez-vous approche, c’est lundi et mardi prochain que les Jays recevront la visite des Cardinals de St. Louis.

Après un hiver plutôt tranquille au niveau des ventes, la dernière campagne marketing entreprise par evenko semble porter ses fruits.

Selon les informations obtenues par le 98,5 FM, le promoteur est confiant de pouvoir attirer plus de 50 000 spectateurs au stade pour les deux matchs.

Certains diront que c’est très peu, considérant que lors des quatre premières années, l’évènement a attiré pratiquement deux fois plus de personnes, mais plusieurs circonstances ont fait en sorte de rendre la vente de billets plus difficile cette année.

Les raisons

Premièrement, les matchs ont lieu en semaine pour la toute première fois. La saison débutant un jeudi cette année, il n’y avait pas vraiment d’autres options.

Il s’agit déjà de la cinquième année que les Jays viennent à Montréal et certains amateurs, qui se sont déplacés les premières années, se disent maintenant désenchantés par les matchs préparatoires. Même si les Expos et les Cards ont été de bons rivaux de la Ligue nationale dans les années 80, ce ne sont pas eux qui feront courir les foules.

Notons que les Jays ont aussi laissé partir des favoris de la foule lors des dernières années, n’offrant pas de nouveaux contrats à des joueurs comme Jose Bautista et Edwin Encarnacion.

Les Jays ont terminé derniers dans leur division l’an dernier et le receveur québécois Russell Martin a connu une saison difficile, notamment en raison de blessures.

L’ancien directeur général québécois de l’équipe, Alex Anthopoulos, a quitté Toronto il y a deux ans et le lien d'attachement entre les Jays et le Québec en souffre un peu depuis.

Sans oublier que celui qui menait le dossier du retour des Expos à bout de bras, le maire Denis Coderre, n’est plus au pouvoir. Et donc on entend moins parler de ce dossier cet hiver.

Si les Rays de Tampa Bay ont trouvé l’endroit où ils entendent construire leur nouveau stade, les A’s d'Oakland eux ont essuyé un revers, alors que leur dernière tentative de construction de stade est tombée à l’eau. C’est donc dire qu’il n’y a encore rien de nouveau à l’horizon côté expansion.

Pour toutes ces raisons, le défi était de taille pour evenko. L'entreprise a d’ailleurs réduit considérablement le prix des billets pour attirer les partisans. Il est possible de se procurer un billet cette année pour aussi peu que 19$.

Tout de même un succès

Si les chiffres avancés sont bons et que les deux matchs attirent en moyenne plus de 25 000 spectateurs, on pourra dire que l’organisation a été un succès.

Si l’on prend l’exemple des Yankees, une des rares équipes à atteindre le cap des trois millions de spectateurs en 2017, ces derniers ont attiré en moyenne 316 98 spectateurs par match en semaine lors des mois d’avril et de mai.

Notons aussi que pour le match du lundi, il y a un conflit d’horaire, étant donné que le Canadien joue en même temps au Centre Bell et que ces billets sont vendus longtemps d’avance.