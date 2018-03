Six victoires de suite à domicile pour les Capitals

WASHINGTON - John Carlson a rompu l'impasse à 15:01 de la troisième période et les Capitals de Washington ont défait les Stars de Dallas 4-3, mardi.

Alexander Ovechkin a enfilé un 44e but, profitant d'un avantage numérique. Avec 602 buts, il a dépassé Jari Kurri au 19e rang de l'histoire à ce chapitre. T.J. Oshie et Matt Niskanen ont réussi les autres filets des Capitals, qui ont remporté leurs six derniers matches à domicile.

Braden Holtby a fait 24 arrêts, quatre de moins que Kari Lehtonen.

Tyler Seguin (son 39e but de la campagne), Alexander Radulov et Jamie Benn ont marqué pour les Stars, qui ont perdu leurs six dernières rencontres.

Lightning 4 Maple Leafs 3

À Tampa, Alex Killorn a complété une superbe remontée à mi-chemin au troisième tiers et le Lighting a effacé un déficit de trois buts pour s'imposer 4-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

Après un doublé de James Van Riemsdyk et le filet de Zach Hyman, les Leafs semblaient aux commandes. Mais Victor Hedman a grugé la priorité avant la fin du deuxième vingt et en troisième période, Ryan McDonagh et Nikita Kucherov ont marqué à 1:24 et 3:32.

Kucherov a fait mouche à partir d'un coin éloigné du cercle gauche, son tir déviant contre le patin gauche de Morgan Rielly, des Maple Leafs. Killorn a mis la touche finale grâce à un tir sur réception de l'enclave, suite à une passe d'Anthony Cirelli. Andrei Vasilevskiy a bloqué 27 tirs dans une cause gagnante.

Frederik Andersen a repoussé 21 rondelles pour les Maple Leafs, qui avaient remporté leurs quatre derniers matches.

Le Lighting complétait un séjour de huit matchs à Tampa avec un dossier de 6-2-0. Trois gains ont été arrachés en prolongation ou en fusillade.

Panthers 7 Sénateurs 2

À Ottawa, Jared McCann a amassé un but et deux mentions d'aide pour mener les Panthers de la Floride à une victoire facile de 7-2 contre les Sénateurs, mardi soir.

Keith Yandle, Nick Bjugstad, Evgenii Dadonov, Jamie McGinn et Frank Vatrano ont tous joint la fête en récoltant un but et une assistance chacun. Colton Sceviour a été l'autre joueur des Panthers à trouver le fond du filet tandis que James Reimer a réalisé 33 arrêts.

Les Panthers se sont approchés à un point des Devils du New Jersey et du huitième rang dans l'Association Est. L'équipe floridienne a toutefois un match de plus à disputer.

Patrick Sieloff et Marian Gaborik ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont perdu un deuxième match consécutif. Craig Anderson a amorcé la rencontre, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 17 lancers. En relève, Mike Condon a effectué 19 arrêts.

Le match a tourné au vinaigre pour les Sénateurs lors du deuxième engagement. En retard 2-1 après 20 minutes, les hommes de Guy Boucher ont permis aux Panthers de prendre les devants 6-2.