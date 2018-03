«J’aurais signé pour huit ans si j’avais pu!» -Alejandro Silva

L’obtention de la « Green Card » aux États-Unis se fait de plus en plus facilement et plusieurs joueurs étrangers obtiennent des documents de travail assez rapidement ces jours-ci au pays de l’Oncle Sam. C’est donc dire que ces joueurs, qui viennent de l’extérieur, n’ont plus besoin d’occuper une place internationale dans l’alignement.

Les équipes américaines profitent donc de cet avantage pour faire payer les clubs canadiens qui se cherchent des laissez-passer pour joueur international.

«Il y a deux ans, on payait 50 000$ pour obtenir une place internationale dans une transaction, a expliqué Braz. Aujourd’hui, la dernière s’est vendue 175 000$. C’est compliqué, mais je travaille très fort là-dessus.»

Braz a ajouté que le club en avait parlé aux autorités de la MLS, sans toutefois obtenir, pour l’instant, réponse à son problème.

Encore de l’argent en banque

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, malgré les acquisitions des dernières semaines, Braz dispose encore d’un bon coussin financier, selon ses propres dires.

« Nous nous sommes placés dans une situation pour pouvoir dépenser et c’est ce que nous faisons présentement. Ceci dit, nous sommes encore dans une situation intéressante financièrement.»

Sans dire que l’Impact fera d’autres coups d’ici la fermeture de la fenêtre de transfert le premier mai prochain, Braz ne ferme pas complètement les portes du magasin. Il a tout de même admis que certains joueurs qui demeurent dans la mire de l’Impact ne seront pas disponibles avant l’été.

Ceci dit, il n’a pas voulu commenter les rumeurs de transactions circulant autour de l’Impact et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Celles-ci faisaient état d’une possible transaction qui enverrait le milieu de terrain Lee Nguyen à Montréal. Selon les règles de la ligue, les équipes n’ont pas l’autorisation de discuter de joueurs appartenant à d’autres clubs.

Braz a tout de même pris le temps de nier d’une offre formelle avait été faite pour obtenir le dynamique joueur étoile des Revs.