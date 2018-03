Calgary toujours intéressée par les Jeux de 2026

CALGARY - Les membres du conseil municipal de Calgary ont adopté à la majorité une série de mesures liées à une potentielle candidature en vue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026, mais conditionnelles à une contribution financière des gouvernements fédéral et de l'Alberta.

Dans une proportion de huit contre six, le conseil a accepté de former un comité de candidature et de débourser une somme additionnelle de 3,5 millions $ pour explorer le bien-fondé d'une éventuelle candidature.

Mais pour que ces mesures soient mises en marche, Ottawa et Edmonton doivent collaborer sur le plan financier, a déclaré le maire Naheed Nenshi, une nouvelle fois.

Vendredi, la ville de Calgary a affiché des documents sur son site internet annonçant que les deux paliers de gouvernement avaient accepté d'apporter une contribution financière. Le lendemain, la ville a corrigé le tir en faisant savoir qu'elle n'avait reçu aucune confirmation et que ces documents avaient été affichés par erreur.

Le coût d'une candidature en vue des Jeux de 2026 est estimé à 30 millions $. Or, selon les documents affichés puis retirés du site internet de la ville de Calgary, le gouvernement fédéral aurait versé 10,5 millions $ et le gouvernement provincial, 10 millions $.

Mardi, le maire Nenshi s'est dit "extraordinairement sûr" de voir le financement se concrétiser, ajoutant que le conseil municipal avait tenu de nombreuses discussions avec les représentants des gouvernements fédéral et provincial sur la question.