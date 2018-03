Son visa en poche, Seung-Hwan Oh lancera pour les Blue Jays

DUNEDIN, Floride - Le nom du releveur sud-coréen Seung-Hwan Oh a été inscrit à la formation des Blue Jays de Toronto en vue de leur duel de mercredi, face aux Phillies de Philadelphie.

Le droitier de 35 ans a reçu la veille le visa qu'il attendait depuis longtemps afin de pouvoir rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

Oh s'est rendu à Toronto plus tôt cette semaine afin de conclure les démarches nécessaires à l'obtention de ce visa. Avant mercredi, il n'a pu que lancer dans l'enclos ou les entraînements au bâton.

Prèt pour la saison

Malgré sa relative inactivité au camp, Oh dit qu'il est fin prêt pour amorcer la saison.

Les Blue Jays ont embauché Oh en lui faisant signer un contrat d'une saison, d'une valeur de 1,75 million $ US le mois dernier.

Oh a conservé une moyenne de point mérité de 1,92 en 79 manches et deux tiers pour les Cardinals en 2016, sa première saison dans les Majeures, avant de glisser à 4,10 en 59 manches et un tiers la saison passée.