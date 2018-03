Construction de stade: où en sont les Rays et les A’s?

Avec le retour des Blue Jays à Montréal pour leur série de deux matchs préparatoires face aux Cards, le dossier du possible retour des Expos revient sur la table.

Le problème, c’est que bien peu de choses ont changé depuis un an. Le commissaire persiste et signe, il faut régler les dossiers des Rays de Tampa Bay et des A’s d’Oakland avant d’enclencher le processus d’expansion.

Sans rien concrétiser, les projets de construction de stade dans ces deux villes, les dossiers ont tout de même évolué depuis six mois.

Oakland

Les A’s ont essuyé un revers dans leur tentative de faire bâtir un stade sur le site du Collège Peralta. En décembre dernier, les étudiants ont voté contre le projet.

Depuis ce temps, les A’s ont indiqué publiquement que trois autres sites étaient considérés. L’un d’eux se situe aux abords de la baie de San Francisco, mais la crainte de la montée des eaux rend ce projet peu probable.

Le site qui semble être le plus logique pour les A’s est justement le même où est présentement situé le Colisée. Maintenant que les Raiders (NFL) ont confirmé leur déménagement à Las Vegas, il sera plus facile pour les A’s de procéder avec la construction d’un stade uniquement spécifique au baseball sur ce site.

Tampa Bay

Les Rays ont fait un peu plus de chemin depuis un an. Premièrement ils ont ciblé le lieu où ils aimeraient faire construire leur nouveau stade. C’est dans le secteur d’Ybor City, un peu à l’ouest du centre-ville, aux abords de baie de McKay. C’est un secteur industriel que la ville souhaite revamper.

Le propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, s’est dit prêt à débourser 150 M$ dans la construction du stade qui devrait en couter 800 M$ au total.

Un journaliste de la station Channel 10 News à Tampa a rapporté le 13 mars dernier que le plan d’action était établi dans le but de trouver le financement nécessaire pour faire construire le stade. Selon ses informations, une taxe de 3 dollars sur les locations d’auto et les chambres d’hôtel seraient envisagées, dans le but de faire payer la facture aux touristes.

Cette information n’a toutefois pas été confirmée par la ville ou le club.

Notons que les Rays se sont donnés jusqu’à la fin de l’année 2018 pour ficeler ce dossier qui traine depuis bon nombre d’années.