LHJMQ: l'Armada possède tous les éléments pour être favorite lors des séries 

MONTRÉAL — L'Armada de Blainville-Boisbriand a dominé la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) cette saison et l'équipe des Basses-Laurentides tentera de répéter l'exploit en séries éliminatoires.

«Plusieurs de nos joueurs étaient de retour après que nous ayons perdu en finale de la coupe du Président, la saison passée, a mentionné le directeur général et entraîneur-chef de l'Armada, Joël Bouchard. Ils agissent comme des professionnels et ils savent quoi faire. Nos vétérans ont joué à un haut niveau et les jeunes ont suivi.»

L'Armada (50-11-7) a terminé au premier rang du classement général, 11 points devant le Titan d'Acadie-Bathurst. Alex Barré-Boulet a dominé tous les joueurs de la LHJMQ au chapitre des buts (53), des mentions d'aide (63) et des points (116). Son coéquipier Alexandre Alain a pour sa part été troisième au niveau des buts (44) et des points (87).

La première ronde ne devrait pas être très difficile pour l'Armada, qui se mesurera aux Foreurs de Val-d'Or (19-42-7). Ceux-ci n'ont gagné qu'une seule de leurs 22 dernières parties. Les Foreurs ont alloué 308 buts cette saison, le pire rendement du circuit Courteau.

«Nous devons croire en ce que nous faisons et nous respectons toutes les équipes, a assuré Bouchard. Qu'ils aient perdu quelques matchs, ça ne change rien pour moi. Nous serons préparés. Notre travail consiste à gagner quatre rondes de séries.»

L'Armada et les Foreurs amorceront le tournoi printanier de la LHJMQ jeudi soir, alors que six autres séries commenceront vendredi. Les Remparts de Québec accueilleront quant à eux les Islanders de Charlottetown samedi.

L'année dernière, l'Armada avait été balayée par les Sea Dogs de Saint-Jean lors de la finale de la coupe du Président. Les Sea Dogs et les Cataractes de Shawinigan ont raté les séries cette saison.

La troupe de Joël Bouchard comptera sur plusieurs vétérans ainsi que son acquisition à la date limite des échanges, l'attaquant Drake Batherson. Il a récolté 77 points en 51 matchs.

Dans les autres séries

Titan d'Acadie-Bathurst (2e) vs Saguenéens de Chicoutimi (15e)

Quelques joueurs échangés avant la date butoir feront face à leur ancienne formation. Le Titan a acquis des Saguenéens le choix de première ronde des Flyers de Philadelphie German Rubtsov et le défenseur Olivier Galipeau. L'équipe a aussi mis la main sur le gardien et espoir des Blues de St. Louis Evan Fitzpatrick, en plus de compter dans ses rangs le défenseur Noah Dobson, qui devrait être un choix de premier tour en 2018. Le Titan a montré le deuxième meilleur avantage numérique de la LHJMQ (25,7) et le troisième meilleur désavantage numérique (84,3).

Océanic de Rimouski (3e) vs Wildcats de Moncton (14e)

L'Océanic a développé des vedettes de la LNH comme Vincent Lecavalier et Sidney Crosby. La formation de Rimouski semble avoir un autre espoir de qualité en Alexis Lafrenière, qui a terminé au neuvième rang des meilleurs pointeurs du circuit grâce à ses 42 buts et 80 points en 60 matchs. Lafrenière, qui ne sera qu'admissible au repêchage de la LNH en 2020, est devenu le premier joueur de 16 ans à inscrire 40 buts en une saison depuis Crosby, en 2003-04.

L'Océanic possède aussi un gardien qui pourrait être convoité au repêchage de la LNH en 2019, Colten Ellis. Il a enregistré 33 victoires cette saison, un sommet dans la LHJMQ, et il a affiché la deuxième meilleure moyenne de buts alloués (2,35).

Mooseheads de Halifax (4e) vs Drakkar de Baie-Comeau (13e)

Les Mooseheads ont dans leur formation quatre joueurs repêchés dans la LNH et ils ont un potentiel choix du top-5 au prochain repêchage en Filip Zadina. Le Tchèque a amassé 82 points, dont 44 buts, en 57 matchs. Même si l'attaque des Mooseheads est dévastatrice, l'équipe a alloué le plus haut total de buts des neuf meilleures formations de la LHJMQ. Le Drakkar possède beaucoup de bons jeunes joueurs et il semble à une ou deux années d'aspirer aux grands honneurs.

Voltigeurs de Drummondville (5e) et Screaming Eagles du Cap-Breton (12e)

Joseph Veleno a été le premier joueur de la LHJMQ à se voir octroyer le statut d'exceptionnel et il a joint les Sea Dogs de Saint-Jean à 15 ans. À sa troisième saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu avec les Sea Dogs, mais une transaction avec les Voltigeurs lui a redonné un second souffle. Veleno a obtenu 48 points, dont 16 buts, en 33 matchs cette saison avec les hommes de Dominique Ducharme.

Tigres de Victoriaville (6e) vs Olympiques de Gatineau (11e)

Les Olympiques ont indiqué en novembre qu'ils effectuaient une reconstruction lorsqu'ils ont échangé le joueur le plus utile de la saison 2017, Vitalii Abramov. Le Russe, maintenant avec les Tigres, retrouvera ses anciens coéquipiers en première ronde. Les Tigres ont gagné leurs 11 dernières parties et Abramov fait partie d'un des meilleurs trios de la LHJMQ, en compagnie de Maxime Comtois et Ivan Kosorenkov. Les Olympiques vont devoir se fier au gardien Tristan Bérubé, qui se retrouve derrière une jeune équipe.

Huskies de Rouyn-Noranda (7e) vs Phoenix de Sherbrooke (10e)

Le gardien des Huskies Samuel Harvey pourrait faire la différence dans cet affrontement égal. Harvey, qui a été ignoré deux fois au repêchage de la LNH, a connu une excellente saison en montrant une moyenne de buts alloués de 2,10 et un pourcentage d'arrêts de ,930. Le Phoenix, qui comptera sur quelques bons joueurs en Nicolas Poulin, Mathieu Olivier, Thomas Grégoire et Luke Green, tentera de remporter une première série en six ans d'histoire.

Remparts de Québec (8e) vs Islanders de Charlottetown (9e)

Les équipes ont effectué une des plus grosses transactions de la saison, quand les Remparts ont envoyé Derek Gentile aux Islanders en retour de Matthew Grouchy et Gregor MacLeod. Les deux formations ont terminé à cinq points l'une de l'autre. Les Islanders n'ont marqué que 209 buts, mais ils possèdent un des meilleurs gardiens du circuit en Matthew Welsh. Même s'ils sont favoris pour cette série, les Remparts ont été balayés en première ronde lors des deux dernières années.