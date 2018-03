Les Ducks blanchissent les Flames qui s'éteignent peu à peu

CALGARY- John Gibson a repoussé 29 rondelles pour guider les Ducks d'Anaheim vers une victoire par jeu blanc de 4-0 contre les Flames de Calgary, mercredi soir.

Gibson a enregistré un quatrième blanchissage cette saison et un 16e dans la LNH. Il a porté à 12-3-1 sa fiche au cours de ses 16 derniers départs.

François Beauchemin a inscrit un but et une aide pour les Ducks, qui ont gagné leurs quatre derniers matchs et qui ont créé l'égalité avec l'Avalanche du Colorado pour le sixième rang de l'Association Ouest. Les deux formations possèdent un point de plus que les Kings de Los Angeles.

Andrew Cogliano, Ondrej Kase et Hampus Lindholm ont également fait bouger les cordages pour l'équipe d'Anaheim.

Mike Smith a amorcé la rencontre pour les Flames, mais il a été remplacé après avoir alloué trois buts sur 11 lancers. Le gardien recrue David Rittich a bloqué quatre des cinq tirs dirigés vers lui.

Les Flames ont perdu leurs quatre dernières sorties et ils accusent sept points de retard sur les Kings, qui occupent le dernier rang donnant accès aux séries dans l'Ouest. Matt Stajan a profité de cet affrontement pour disputer un 1000e match en carrière dans la LNH.