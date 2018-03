«Je me sentais bien» -Carey Price

Carey Price a réalisé 34 arrêts pour le Canadien (26-36-12), mais son retour au jeu n'a pu retarder l'élimination officielle de l'équipe des séries éliminatoires de la Coupe Stanley après avoir subi une quatrième défaite de suite, 5-3 face aux Penguins, à Pittsburgh.

Price était de retour au jeu après avoir été tenu à l'écart depuis le 20 février en raison d'une commotion cérébrale.

«Je me sentais bien, a déclaré Price. On affrontait une très bonne équipe et je trouve qu'on a bien joué ce soir… Ils ont un gros arsenal en avantage numérique et ils ont réussi à trouver les trous. C'est ce qu'un bon jeu de puissance fait.»

Crosby, le magicien

«On se présente à l'aréna chaque jour avec l'idée de gagner et je pense qu'on est repartis trop souvent déçus. C'est difficile», d'admettre Brendan Gallagher.

Après que les Canadiens eurent comblé un déficit de 2-0 pour prendre les devants 3-2, Sidney Crosby a démontré son savoir-faire en égalant la marque après avoir jonglé avec la rondelle.

«J'essayais seulement de suivre la rondelle bondissante, a expliqué le capitaine des Penguins. Ç'a marché. C'est bien de compter… Je ne crois pas qu'on pratique ça précisément, mais on essaie d'envoyer la rondelle au filet et de récupérer des disques libres. Il y en a toujours autour du but. Ce sont des jeux qu'on essaie à l'entraînement. Parfois, on les fait dans un match et ça marche. D'autres fois, ça ne marche pas.»