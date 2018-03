Deux gars du même village français réunis pour faire gagner l'Impact

Garde et Camacho viennent du même village en France

Curieusement, Garde et Camacho viennent du même village d’Arbresle en France, mais ne se connaissaient pas personnellement. Cela dit, Garde avait vu plusieurs vidéos de l’ancien capitaine de Waasland-Beveren en Belgique.

«C’est lui qui m’a téléphoné directement pour me demander si j’avais de l’intérêt pour ce projet. Sachant que l’équipe technique ici m’était connue, c’est rapidement devenu une aventure intéressante pour moi.»

Camacho était même au Stade olympique samedi pour assister à la victoire des siens 1-0 contre Toronto. Dans ce match, l’Impact a joué en 5-3-2, avec trois défenseurs centraux.

«C’est vrai que, récemment, j’ai eu l’habitude de jouer à quatre défenseurs, mais ce n’est pas un problème pour moi de jouer aussi dans ce schéma.»

Étant donné les blessures à long terme de Zakaria Diallo et Kyle Fisher, améliorer la défensive devenait une priorité pour Garde.

«Je pense que nous avons fait du bon travail de recrutement récemment. Je pense que nous sommes bien maintenant, même si j’ai encore l’œil sur d’autres dossiers. Vous savez, il faut toujours être prêt et anticiper les choses, c’est mieux comme cela.»

Qui jouera?

Maintenant qu’Alejandro Silva et Rudy Camacho sont avec l’équipe, et que ces deux joueurs seront disponibles dès le prochain match à Seattle, Garde aura un casse-tête entre les mains à savoir qui jouera et qui ne jouera pas.

Même si, des dires de Garde, un joueur comme Jukka Raitala a bien «dépanné» l’équipe au poste de défenseur central, il faut s’attendre à ce que les nouveaux venus passent devant lui.

«Je me rends compte que j’ai un groupe de joueurs très intelligents et je sais qu’ils comprendront que le groupe s’améliore et que ça veut dire que la compétition sera plus féroce. Certains d’entre eux se retrouveront sur le banc, même s’ils ont les capacités d’être sur le terrain.»

L’expérience de Rod Fanni poussera-t-elle Raitala au banc? Silva jouera-t-il à droite et, si oui, Vargas jouera-t-il en pointe ou en 10? Et qu’adviendra-t-il d’un Raheem Edwards? Y aura-t-il encore de la place pour lui? Toutes ces questions seront répondues lors des prochaines semaines de jeu.

D'autres dossiers à régler

Avec l’arrivée de tous ces joueurs venus d’ailleurs, l’Impact a grand besoin d’ajouter, en ce jour, au moins une place internationale.

Il faut donc s’attendre à ce que d’ici le prochain match, l’Impact fasse l’acquisition d’un laissez-passer pour joueur étranger via une transaction, ou qu’un joueur faisant présentement partie de l’effectif, et occupant une place internationale, soit libéré.

Une décision qui pourrait venir probablement plus tôt que tard.