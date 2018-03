Kerber poursuit sur sa lancée à Kay Biscayne

KEY BISCAYNE, Floride - L'Allemande Angelique Kerber a atteint le troisième tour de l'Omnium de Miami grâce à une victoire de 6-2, 6-2, jeudi, contre la Suédoise Johanna Larsson.

Ancienne numéro un au monde et 10e tête de série pour le tournoi, Kerber a sauvé les trois balles de bris qu'elle a accordées à sa rivale au cours de leur duel de 64 minutes. Elle a brisé le service de Larsson, 76e à l'échelle de la WTA, quatre fois en huit occasions.

Kerber présente un dossier de 19-4 cette année et a atteint au moins les quarts de finale de chacun des cinq tournois auxquels elle a participé.

Pour sa part, l'actuelle no 1 au monde Simona Halep a dû travailler fort pour franchir le deuxième tour. La Roumaine est finalement venue à bout de la Française Océane Dodin 3-6, 6-3, 7-5, après un marathon de deux heures et six minutes. Halep a un dossier de 19-2 cette saison.

Dans les autres rencontres de deuxième tour, la Tchèque et cinquième tête de série Karolina Pliskova a défait la Russe Ekaterina Makarova 7-5, 7-5, la Lettone et 20e tête de série Anastasija Sevastova a battu la Française Alizé Cornet 7-5, 6-4 et la Polonaise et 30e tête de série Agnieszka Radwanska a eu le meilleur 6-3, 7-6 (4) face à la Belge Alison Van Uytvanck.

Deux têtes de série ont subi l'élimination. La Slovaque Magalena Rybarikova, no 17, a perdu 6-3, 6-3 contre la Roumaine Monica Niculescu, tandis que la Tchèque Barbora Strycova, no 25, s'est inclinée 6-1, 6-4 contre l'Américaine Christina McHale.