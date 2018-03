Dixième victoire d'affilée des Blue Jackets

COLUMBUS, Ohio - Sergei Bobrovsky a repoussé 33 tirs, en route vers un cinquième jeu blanc cette saison, Cam Atkinson l'a appuyé avec un but et une aide et les Blue Jackets de Columbus ont signé une 10e victoire de suite en battant les Panthers de la Floride 4-0, jeudi.

Pierre-Luc Dubois a récolté deux mentions d'aide pour les Blue Jackets, tandis que Sonny Milano, Seth Jones et Thomas Vanek, dans un filet désert, ont aussi touché la cible. Bobrovsky totalise 24 jeux blancs en carrière.

Les Blue Jackets ont rejoint les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de la section métropolitaine. Les Jackets ont toutefois disputé un match de plus cette saison.

Les Panthers sont demeurés à un point des Devils du New Jersey et du dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est. Les Panthers ont un match de plus à jouer d'ici la fin de la saison.

Roberto Luongo a accordé trois buts sur 32 tirs.

Le Lightning tient le coup

À New York, J.T. Miller a touché la cible à deux reprises, Brayden Point a récolté un but et deux mentions d'aide, et le Lightning de Tampa Bay a tenu le fort pour l'emporter 7-6 devant les Islanders.

Anthony Cirelli, Mikhail Sergachev et Victor Hedman ont tous les deux ajouté un but et une aide, tandis que Tyler Johnson a complété la marque. Braydon Coburn et Yanni Gourde ont tous les deux obtenu deux mentions d'assistances pour permettre au Lightning de porter leur fiche à 12-2-1 lors de leurs 15 derniers matchs.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 35 lancers pour permettre à son équipe d'atteindre leur 42e victoire de la saison, prolongeant le record de concession du Lightning.

Le Lightning demeure au sommet du classement dans l'Association de l'Est et a pris une avance de six points devant les Bruins de Boston dans la section Atlantique, qui ont remporté leurs deux duels devant la troupe de Jon Cooper cette saison.

Anders Lee, Ryan Pulock et Anthony Beauvillier ont répliqué pour les Islanders, qui ont encaissé leur 12e revers en 14 matchs (2-8-4). Jordan Eberle a récolté trois mentions d'aide, tandis que John Tavares et Josh Bailey en ont ajouté deux.

Les Flyers s'accrochent

À Philadelphie, Travis Konecny a inscrit deux buts, Claude Giroux a accumulé trois aides et les Flyers ont battu les Rangers de New York 4-3.

Jakub Voracek a ajouté un but et une aide tandis qu'Oskar Lindblom a également touché la cible pour les Flyers. Ces derniers ont signé seulement une quatrième victoire en 12 sorties, mais ils ont récolté deux précieux points dans la course aux séries avec encore sept matchs à jouer.

Les Flyers détiennent toujours le premier des deux laissez-passer supplémentaires pour les éliminatoires dans l'Association de l'Est, un point derrière les Blue Jackets de Columbus et le troisième rang de la section métropolitaine. Les Flyers ont aussi six points d'avance sur les Devils du New Jersey, et sept points d'avance sur les Panthers de la Floride.

Jesper Fast a récolté deux buts et une aide, alors que Mika Zibanejad a été l'autre buteur des Rangers.