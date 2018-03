Le but le plus inusité qui soit (vidéo)

Les Hurricanes de la Caroline ont battu les Coyotes de l'Arizona 6-5, jeudi, ce que tout le monde aura oublié dans 48 heures. Mais un but inscrit dans ce match passera à l'hsitoire comme étant l'un des plus étranges jamais vus.

Alex Goligoski a été crédité de l'un des buts les plus étranges de la saison. En voulant récupérer derrière son filet une rondelle lancée par Goligoski, Ward n'a pas vu que le disque s'est coincé dans son partin et il a lui-même fait franchir la ligne rouge à la rondelle en se replaçant devant son but.