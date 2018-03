Matthews et les Maple Leafs font la fête à Nashville

NASHVILLE - Auston Matthews a touché la cible à son retour au jeu après avoir raté 10 matchs en raison d'une blessure à une épaule et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Predators de Nashville 5-2, jeudi.

Les Predators avaient un dossier de 14-0-1 depuis leur défaite en temps réglementaire précédente, le 17 février dernier.

James van Riemsdyk et Mitch Marner ont amassé un but et une aide chacun, tandis que William Nylander et Jake Gardiner ont également fait mouche pour les Maple Leafs. Ces derniers ont gagné cinq de leurs six derniers matchs.

Morgan Rielly a amassé trois aides pour les Maple Leafs et Tyler Bozak, deux. Frederik Andersen a stoppé 23 tirs.

Viktor Arvidsson et Scott Hartnell ont généré l'offensive des Predators. Pekka Rinne a repoussé 23 lancers.

Quatre points pour McDavid

À Ottawa, Connor McDavid a récolté deux buts et deux aides et il a propulsé les Oilers d'Edmonton à une victoire de 6-2 face aux Sénateurs.

Drake Caggiula a aussi réussi un doublé pour les Oilers, qui ont également profité des réussites de Ryan Nugent-Hopkins et de Ty Rattie. Cam Talbot a repoussé 33 lancers.

Matt Duchene et Filip Chlapik, avec son premier but dans la LNH, ont fourni la réplique des Sénateurs, qui ont officiellement été éliminés des séries éliminatoires. Craig Anderson a effectué 32 arrêts et Bobby Ryan a amassé un 500e point en carrière en récoltant une aide.

Accusant un retard de 2-0 avec 20 minutes à faire, les Sénateurs ont réduit l'écart quand Duchene a marqué en avantage numérique. Les Oilers ont toutefois coupé les ailes des Sénateurs huit secondes plus tard, quand Nugent-Hopkins a profité d'une mise en scène parfaite de McDavid.

McDavid a ensuite préparé le troisième but de Rattie cette saison, puis Caggiula a porté la marque à 5-1 à 6:34.

Le défenseur Christian Wolanin a participé à un premier match dans la LNH. Il a signé un contrat avec les Sénateurs mercredi, après trois saisons à l'Université du Dakota du Nord. Son père, Craig, a disputé 695 matchs dans la LNH et a gagné la coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado en 1996.