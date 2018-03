Vladimir Guerrero s'excuse de son absence à Montréal

«À tous mes fans des Expos, comme chaque année, je ressens toujours beaucoup d’émotion lorsque vient le moment de retrouver les grandes légendes de l’équipe et mes amis au Stade olympique. Il n’y a rien comme recevoir une ovation debout à guichet fermé à Montréal. Je demande à mes fans de me pardonner, car je ne pourrai prendre part à l’événement cette année pour des raisons familiales. N’oubliez toutefois jamais que vous avez une merveilleuse place dans mon cœur. Il était important pour moi d’être avec Vlassy Jr. ce mardi à l’endroit où il est né et où il m’a vu jouer. Je célébrerai avec vous bientôt! Merci Montréal!»