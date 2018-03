Canadiens 0 - Sabres 0, deuxième période

Les Canadiens sont à Buffalo où ils affrontent les Sabres. Les deux équipes ne se qualifieront pas pour les séries éliminatoires.

Montréal est au 27e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) tandis que Buffalo est au 31e et dernier rang. Six points séparent les deux équipes mais les Sabres ont un match de plus à disputer.

Antti Niemi est devant le but des Canadiens, Linus Ullmark devant celui des Sabres.

Première période

Les Sabres ont dominé le Tricolore dans la première moitié de la première période. Les incursions des Canadiens en territoire offensif sont neutralisées pas la défensive serrée et organisée des Sabres.

Après 10 minutes les Sabres ont testé Niemi en 7 occasions tandis que Montréal a été limité à un seul tir au but.

Les Canadiens ont repris du poil de la bête en fin de période, Brendan Gallagher et Mike Reilly ont sérieusement mis à l’épreuve le gardien des Sabres Linus Hallmark qui a dû faire de beaux arrêts.

Fin de la première période : Canadiens 0 – Sabres 0

Tirs au but : Canadiens 6 – Sabres 11

Deuxième période

Formations

CANADIENS DE MONTRÉAL

Attaquants : Paul Byron – Jonathan Drouin – Brendan Gallagher - / Alex Galchenyuk – Jacob de la Rose – Artturi Lehkonen / Nikita Scherbak – Logan Shaw – Charles Hudon - / Nicolas Deslauriers – Byron Froese – Daniel Carr

Défenseurs : Mike Reilly – Jeff Petry / Karl Alzner – Noah Juulsen / Jordie Benn – Brett Lernout

Gardiens : Antti Niemi – Carey Price

Retrait : Michael McCarron / blessés : Ales Hemski, Max Pacioretty, Victor Mete, David Schlemko, Rinat Valiev, Philipp Danault, Andrew Shaw.

SABRES DE BUFFALO

Attaquants : Scott Wilson – Ryan O’Reilly – Sam Reinhart / Zemgus Girgensons – Jack Eichel – Jason Pominville / Benoit Pouliot – Evan Rodrigues – Nicholas Baptiste / Jordan Nolan – Johan Larsson – Kyle Okposso

Défenseurs : Marco Scandella – Rasmus Ristolainen / Brendan Guhle – Casey Nelson / Josh Gorges

Gardiens : Linus Ullmark – Robin Lehner

Retraits : Justin Bailey – Justin Falk / blessés : Nathan Beaulieu, Chad Johnson, Jacob Josefson, Kyle Criscuolo, Jake McCabe, Zach Bogosian