Hall marque en prolongation contre les Penguins 

PITTSBURGH — Taylor Hall a battu Matt Murray alors qu'il s'amenait seul en territoire adverse, à 27 secondes du début de la période de prolongation, pour permettre aux Devils du New Jersey de l'emporter 4-3 devant les Penguins de Pittsburgh, vendredi soir.

Hall était seul lorsqu'il a accepté une longue passe de Nico Hischier. Hall a par la suite glissé la rondelle entre les jambières de Murray pour récolter son 33e but de la saison. Cette victoire permet aux Devils d'obtenir deux points cruciaux au classement pour la course aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est.

Hall a ajouté deux aides pour la formation du New Jersey. Hischier a pour sa part obtenu un but et une mention d'assistance, tandis que Blake Coleman et Will Butcher ont complété la marque. Keith Kinkaid a réalisé 40 arrêts pour les Devils, qui ont terminé leur périple de six matchs sur la route avec un dossier de 4-2.

Sidney Crosby a enfilé son 25e but de la saison pour les Penguins. Brian Dumoulin et Phil Kessel ont sonné la charge en troisième période pour permettre aux locaux d'effacer un déficit de deux buts. Murray a repoussé 30 tirs dans une cause perdante. Il s'agissait de la deuxième défaite des Penguins en 17 matchs à domicile.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Crosby a enfilé son 25e but de la saison