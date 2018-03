«C’est bien mérité pour Niemi ce soir.» - Claude Julien 

Claude Julien était content de cette victoire sur une patinoire adverse mais il n’était pas entièrement satisfait de la performance de ses joueurs.

C’était seulement une deuxième victoire dans les 11 derniers matchs.

«Même si c’est une victoire sur la route, on n’a pas connu une grosse première période, a-t-il constaté. C’était un peu décevant de notre part, on a mieux réagi en deuxième. En fin de compte, la victoire fait du bien.»

Par contre la manière dont ses hommes se sont défendus à 3 contre 5 constituait un des points positifs de ce match. Son équipe a connu beaucoup de difficultés cette saison quand l’adversaire était en surnombre.

«Ça nous a vraiment aidés, a-t-il affirmé. Ce n’était pas facile, les gars ont fait du bon travail. C’était bien de voir notre désavantage réagir un peu mieux.»

Les joueurs ont d’ailleurs manifesté de l’émotion après être passés au travers de cette situation périlleuse.

«On était dans un match de 1-0, a expliqué Julien. C’était important de «tuer» ce désavantage-là.»

Si plusieurs joueurs de l’édition 2017-2018 ont eu des saisons décevantes, le gardien Antti Niemi s’est avéré une belle surprise. Encore une fois c’est lui qui a permis à ses coéquipiers de rester dans le match jusqu’à la fin.

Les joueurs étaient particulièrement heureux que Niemi obtienne son premier jeu blanc dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge. Niemi avait été rejeté par deux équipes en début de saison avant de venir en renfort à Montréal suite aux blessures de Carey Price et Al Montoya.

«C’est bien mérité pour lui ce soir, a noté l’entraîneur des Canadiens. Ils ont eu des chances de marquer, on n’a pas été excellent devant lui non plus. Il a fait les gros arrêts quand on en a eu besoin.»

Selon Julien il est évident que les performances de son vétéran gardien pourraient lui valoir un contrat l’an prochain, sinon à Montréal ailleurs dans la Ligue Nationale.

Jacob de la Rose est un autre joueur qui semble vouloir prendre du galon, particulièrement depuis le départ de Tomas Plekanec.

«Jacob de la Rose a joué son meilleur hockey dernièrement, a reconnu Claude Julien. Son jeu physique, il est beaucoup plus impliqué dans toutes les situations. À cause de cela, il se démarque beaucoup plus qu’il le faisait en première moitié de saison.»