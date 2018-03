Geoff Molson et Marc Bergevin sont-ils sur la même longueur d’ondes?

C’est en quelque sorte la question que se pose le chroniqueur Philippe Cantin suite aux sorties publiques successives de Geoff Molson, président-propriétaire des Canadiens de Montréal, et de son vice-président exécutif et directeur général, Marc Bergevin.

«Je pense qu’il va falloir qu’ils accordent leurs violons, a dit Cantin à Matthieu Beaumont l’émission Week-end extra. Geoff Molson dit, faut se regarder dans le miroir et se demander si on a toutes les bonnes personnes en place. Trois jours après le directeur général déclare on a les bonnes personnes en place et on va regarder ça comme chaque année.»

Selon Cantin, la seule promesse qu’a faite Bergevin sera de regarder la situation de près.

«J’espère! a-t-il lancé. Tu es vice-président d’une entreprise. Tous les jours il faut examiner ça de près. J’ai trouvé qu’il avait un ton un peu débonnaire, qui pour moi ne collait pas avec le sentiment d’urgence manifesté par Geoff Molson.»

Le vétéran chroniqueur se demande si Bergevin voulait dédramatiser la situation ou s’il voulait montrer qu’il est en plein contrôle alors que toute évidence son équipe ne s’en va pas dans la bonne direction

Dans le point de presse qu’il fait à la rencontre des directeurs généraux à Boca Raton en Floride, Bergevin a répété qu’il n’était pas du genre à paniquer facilement.

Philipe Cantin est sceptiques lorsque certains font valoir que les Canadiens ne sont qu’à deux ou trois bonnes décisions de se replacer sur le bon chemin. Les arguments étant que le noyau est solide, que Carey Price allait se replacer et que Shea Weber avait encore quelques bonnes années devant lui.

«Ce n’est pas entièrement faux, concède-t-il. Mais l’inverse est vrai aussi. Si ces décisions ne sont pas vraiment prises, les Canadiens pourraient demeurer abonnés au bas du classement pendant longtemps.»

Il donne en exemple les Sabres de Buffalo et les Hurricanes de la Caroline, qui végètent depuis plusieurs années dans la médiocrité.

Sans entrer trop dans les détails, Marc Bergevin pourrait donner quelques indications sur directions générales qu’il entend donner à l’équipe, estime Philippe Cantin.

«Tout demeure tellement mystérieux chez le Canadien, dit-il. Y a personne qui lui demande son plan; mais ça ne veut pas dire qu’on n’est pas capable de donner des lignes directrices.»

Philippe Cantin espère que le plan de Marc Bergevin ne repose pas seulement sur la perspective d’embaucher John Tavares qui deviendra joueur autonome le 1er juillet prochain.

«Si c’est ça le plan, c’est un billet de loterie, parce que tu n’es pas sûr de pouvoir gagner, lance-t-il. C’est quoi le plan B si ça ne marche pas?»