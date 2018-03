Kim Lamarre se fracture la clavicule à Québec

QUÉBEC - La skieuse Kim Lamarre a été contrainte de se retirer de la finale de big air au Jamboree après s'être fracturé la clavicule à la suite d'une vilaine chute, samedi après-midi, à l'Îlot Fleurie de Québec.

Lamarre, de Lac-Beauport, s'est blessée à l'entraînement quelques minutes avant la tenue de la finale. En conséquence, elle a été transportée à l'hôpital, a indiqué une porte-parole de Gestev, l'organisateur de l'événement.

« Je me suis cassé la clavicule gauche. J'ai fait une belle manoeuvre en entraînement, mais j'ai été gros et je n'ai pas eu le temps de bien me placer pour absorber la compression dans le bas du saut. Je me suis fait éjecter directement sur l'épaule gauche », a-t-elle écrit dans un échange de textos.

La skieuse âgée de 29 ans participait à une épreuve de big air officielle de la Fédération internationale de ski pour la première fois de sa carrière.

« C'est certain que je suis hyper déçue. Je skiais bien et je voulais terminer ma saison sur une bonne note, a écrit Lamarre. À la place, ça se termine de la pire façon avec une blessure. »

Pour sa part, la Canadienne Elena Gaskell s'est retirée de la compétition « par mesure préventive ».

Seules quatre skieuses ont donc pris le départ de la finale en big air.

C'est finalement Dara Howell, de Huntsville, en Ontario, qui l'a emporté en vertu d'une récolte de 175,00 points. Elle a été rejointe sur le podium par l'Italienne Silvia Bertagna (174,00) et la Canadienne Megan Cressey (152,80). La Chilienne Dominique Ohaco a abouti en quatrième place.

« Je suis tellement heureuse en ce moment, parce que j'ai réussi les manoeuvres que je voulais faire, a déclaré Howell. C'était ma première compétition officielle en Coupe du monde de big air, et je la termine avec une victoire. Je ne pourrais rien demander mieux. »

Du côté masculin, le Norvégien Christian Nummedal a triomphé en vertu d'un score cumulatif de 189,00 points. Le Suédois Hugo Burvall a terminé deuxième avec 182,40 points, tout juste devant le Canadien Teal Harle (182,40), de Campbell River, en Colombie-Britannique.

Deux autres Canadiens ont pris part à la finale. Evan McEachran, d'Oakville, en Ontario, et Max Moffatt, de Caledon, en Ontario, ont respectivement fini cinquième et sixième.