Capitals 4 Canadien 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal accueille les Capitals de Washington au Centre Bell pour le dernier match du samedi soir de la saison locale du Tricolore.

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, la rencontre ne veut rien dire pour le Canadien (27-36-12, 66 points), éliminé des séries de fin de saison.

Ce n'est pas le cas pour les Capitals (43-24-7, 93 points) qui détiennent trois points d'avance sur les Penguins de Pittsburgh au premier rang de la section métropolitaine. De plus, Alexander Ovechkin tente d'atteindre le plateau des 50 buts pour la huitième fois de sa carrière. Le Russe a 602 buts à sa fiche dans la LNH.

Le déroulement du match

Le match s'amorce à toute allure avec des élans partagés des deux côtés. Le plus bel arrêt revient à Carey Price qui vole Jakub Vrana à l'aide de sa mitaine.

Et Alex Galchenyuk inscrit le premier but du match à l'aide d'une feinte splendide et d'un tir du revers précis dans le haut du filet des Capitals: 1-0 Montréal. Le 17e de la saison de Galchenyuk.

Le Canadien double la mise quelques secondes plus tard par l'entremise de Brendan Gallagher, mais les Capitals contestent le but en raison d'un hors-jeu et la reprise leur donne raison.

Price fait un arrêt spectaculaire arrêt du gant, cette fois contre T. J. Oshie. Et le gardien du Canadien ne se gêne pas pour mettre de la moutarde.

Une pénalité à Logan Shaw coûte cher au Tricolore. Les Capitals créent l'égalité quand Evgeny Kuznetsov inscrit son 22e but sa la saison.

Price fait ensuite un cadeau aux Capitals en dégageant mollement, ce qui mène au tir vif de Tom Wilson qui touche la cible: 2-1 Washington.

Et les Capitals ajoutent un autre but avant la fin de la période quand Wilson marque son deuxième de la rencontre à la suite d'une série de passes rapides avec ses coéquipiers.

Su la même séquence en début de deuxième période, Mikita Scherback écope d'une pénalité et Price est atteint au masque par une rondelle. Le gardien du Canadien, visiblement pas ébranlé, change simplement de masque après l'arrêt du jeu. Les Capitals ne marquent pas à 5 contre 4, mais ils touchent la cible quelques instantsplus tard, lorsque Jay Beagle fait dévier un tir.

