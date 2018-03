«Le hors-jeu n'avait pas de conséquence» - Claude Julien

Dans une rencontre où 10 buts ont été inscrits, c’est curieusement celui qui a été refusé qui faisait jaser le plus dans le vestiaire du Canadien après le match.

Le Canadien avait les devants 1-0 en première période quand Brendan Gallagher a déjoué Philipp Grubauer, mais un hors-jeu a annulé ce qui aurait le deuxième but. Une pénalité et un but des Capitals plus tard, le Tricolore était en chute libre.

« Si on regarde dans la ligue, ça peut arriver à n’importe qui (un but refusé), a déclaré Charles Hudon. Le momentum (l’initiative), c’est quelque chose de difficile à expliquer. Un but de même, ça peut faire baisser les épaules ou la tête. Et ça nous arrivé pas mal cette année… »

« Ce fut un mauvais bond pour nous. Je ne pense pas que le fait d’avoir une jeune équipe ou un manque de confiance peuvent expliquer le retournement de situation, a souligné Alex Galchenyuk. Après notre bon départ et le but refusé, on les a laissés marquer rapidement. C’est de notre faute. On doit mieux joueur défensivement. »

L’entraîneur Claude Julien a assuré que le but refusé avec eu un impact immédiat sur l’allure du match.

« C’est sûr que ça a eu un effet quand tu regardes ce qui s’est passé après, a dit Julien. Ils ont marqué trois buts (avant la fin de la première période). À 2-0, j’avais remarqué qu’il y avait un peu de panique de l’autre côté.

« C’est dommage, parce que le hors-jeu n’avait pas de conséquence sur le but qu’on a marqué. Ils ont repris la rondelle, ils l’ont perdue et on en a profité. C’est ça qui est dommage avec ce règlement. On veut plus de buts, mais un joueur a été protégé d'une erreur par un règlement ».

De mal en pis pour Price

Carey Price a connu un - autre - mauvais match. Il a accordé six buts sur 30 tirs. Mais Julien n'a pas voulu lui lancer la pierre.

« Sans entrer dans les détails, on sait comment il est bon et sera bon, a dit Julien. Il n'a pas connu sa meilleure soirée et Carey sera le premier à le reconnaître. En même temps, on n'a pas été très bons devant lui. O a accordé beaucoup de chances à partir de l'enclave. »

Price a fait deux arrêts spectaculaires de la mitaine en début de match. C'est pourtant de ce côté qu'il a été le plus faible par la suite. Les Capitals auraient exploité une faiblesse?

« Peut-être. Il faudrait leur demander », a répondu le gardien du Canadien.