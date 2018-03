Treizième victoire d'affilée à domicile pour les Maple Leafs

TORONTO — Nazem Kadri a dénoué l'impasse alors qu'il restait 7:26 à faire en troisième période pour permettre aux Maple Leafs de Toronto de battre les Red Wings de Detroit 4-3, samedi soir.

La formation torontoise a ainsi prolongé à 13 sa séquence de victoires à domicile, un sommet pour la franchise.

Kadri a bénéficié d'une superbe passe du revers de Patrick Marleau, à la suite d'une descente à deux contre un, avant d'enfiler son 29e but de la saison pour briser l'égalité au troisième engagement.

Les Maple Leafs, qui n'ont pas eu la tâche facile cette semaine sur la route face au Lightning de Tampa Bay et aux Predators de Nashville, étaient de retour au Air Canada Centre et ont profité de leur passage pour récolter leur 45e victoire de la saison.

Kasperi Kapanen, Connor Brown et William Nylander ont également sonné la charge pour la troupe de Mike Babcock (45-23-7). Frederik Andersen a pour sa part réalisé 38 arrêts.

Dylan Larkin, Tyler Bertuzzi et Frans Nielsen ont fait bouger les cordages chez les Red Wings (27-37-11).

Jimmy Howard a repoussé 25 tirs pour les Red Wings, qui ratent les séries pour une deuxième année consécutive après avoir participé au tournoi printanier durant 25 saisons d'affilée.

Les Devils maintiennent le rythme

À Newark, Keith Kinkaid a effectué 35 arrêts et les Devils du New Jersey ont fait un pas de plus vers les séries en défaisant le Lightning de Tampa Bay 2-1.

Nico Hischier et Kyle Palmieri ont fait bouger les cordages pour les Devils, qui tentent de participer aux séries pour une première fois depuis 2012. Ils ont gagné cinq de leurs sept dernières parties, dont deux importantes coup sur coup contre les Penguins de Pittsburgh et le Lightning.

Les Devils ont pris les devants 2-0 et ils ont conservé cette avance jusqu'en troisième période, mais Ondrej Palat a réduit l'écart en avantage numérique.

Kinkaid a préservé l'avance, et la victoire, en réalisant un arrêt spectaculaire aux dépens de Ryan McDonagh alors qu'il restait un peu plus de deux minutes à écouler à la rencontre.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 30 rondelles et le Lightning n'a perdu que pour une quatrième fois au cours de ses 16 dernières sorties (12-3-1).

Les Panthers sauvent les meubles

À Sunrise, Denis Malgin a rompu l'égalité tard en troisième période et les Panthers de la Floride ont eu raison des Coyotes de l'Arizona 4-2.

Malgin a enfilé l'aiguille alors qu'il restait 3:45 à jouer au match. Les Panthers ont effacé un retard de deux buts en faisant touchant la cible quatre fois en troisième période.

Vincent Trocheck a obtenu deux buts et une assistance pour les Panthers, qui sont restés à trois points des Devils du New Jersey et de la huitième position dans l'Association de l'Est. Les Panthers doivent disputer deux parties de plus.

Jamie McGinn a ajouté un but dans un filet désert pour les vainqueurs.

Clayton Keller et Richard Panik ont marqué pour les Coyotes alors que Derek Stepan a récolté deux aides.

Dans un duel de gardiens remplaçants, James Reimer a réalisé 26 arrêts pour les Panthers tandis que Darcy Kuemper a bloqué 43 rondelles pour les Coyotes.