La défensive devra faire beaucoup mieux chez le Canadien

«C'est un des aspects du jeu qui nous fait le plus mal en ce moment. Encore-là, il y a beaucoup de nouveaux défenseurs, quand on pense à Reilly ou Lernout. Même du côté des attaquants, on travaille avec (Nikita) Scherbak, pour qui c'est encore difficile, et même (Alex) Galchenyuk, pour qui ç'a été la même chose ce soir. Ce sont des situations où l'on doit s'améliorer. [...] En même temps, ça revient à un manque d'expérience. Au début de la saison, et même en première moitié, on ne donnait pas autant d'occasions parce que les joueurs étaient à leur place. C'est certain que depuis quelques semaines, on donne beaucoup trop de chance à partir de l'enclave.»