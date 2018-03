Maxence Parrot pulvérise la compétition au big air

Cette fois-ci, Maxence Parrot n'a pas pris de chance. Il s'est assuré de pulvériser la compétition.

Parrot a aisément remporté la médaille d'or à l'épreuve de la Coupe du monde de big air, samedi soir, signant du même coup sa deuxième victoire en trois ans à l'Îlot Fleurie de Québec.

L'an dernier, le Saskatchewanais Mark McMorris l'avait surpris en finale et s'était sauvé avec la victoire. McMorris était absent ce week-end, tout comme de nombreuses têtes d'affiche de la discipline, mais Parrot a tout de même dû avoir à l'oeil la jeune sensation suisse Jonas Boesiger.

Parrot a réussi les trois sauts les mieux notés de la soirée — son pire à égalité avec le meilleur de Boesiger à 94,50 points —, en route vers une impressionnante récolte de 195,25 points. Boesiger a terminé deuxième à 182,25 points, devant Antoine Truchon, de Sainte-Adèle, à 168,00.

«Je suis super content de mes trois descentes; j'ai marqué dans les 90 à chaque fois, a souligné Parrot. Ça ne pouvait pas mieux finir. Une victoire en fin de saison, c'est toujours bon.»

Le planchiste étoile âgé de 23 ans était pratiquement assuré de grimper sur la plus haute marche du podium après son deuxième saut, mais malgré cela, il a tenu à conclure l'épreuve sur un feu d'artifice — son 'switch backside 1260 melon' qui lui a valu 98,50 points.

«Je savais que Jonas (Boesiger) pouvait me déloger, donc puisque je n'étais pas le dernier à m'élancer en finale, je ne voulais pas prendre de chance en faisant un petit saut et risquer qu'il me dépasse», a expliqué le champion en titre de big air aux X Games et vice-champion olympique en slopestyle.

«J'y suis allé le tout pour le tout, et ç'a marché», a-t-il résumé, tout sourire. Parrot a ainsi pu tourner la page sur sa décevante neuvième place en big air aux Jeux de Pyeongchang le mois dernier — un échelon derrière Boesiger.