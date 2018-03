Grand-Prix d'Australie: déficit d’attention et amnésie

Disons-le d’entrée de jeu : ce premier Grand Prix de la saison m’a laissé sur mon appétit. De là à dire que je me suis ennuyé, il y a un pas que je franchis allègrement : quand j’ai un déficit d’attention pendant une course de F1, c’est parce qu’il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, j’étais en manque, après quatre longs mois de privation.

De plus, la table était mise pour une très bonne course: non seulement l’écart semble s’être resserré entre les trois écuries de pointe (Mercedes, Ferrari et Red Bull), mais Haas a confirmé sa bonne tenue pendant les essais présaison avec de superbes qualifications et un début de course tonitruant!

Ma fébrilité et mon enthousiasme ont diminué d’un cran avec les abandons successifs de Magnussen et Grosjean, qui roulaient respectivement 4e et 6e. Au 25e des 58 tours, les deux Haas étaient éliminées. Dommage, parce que ses deux pilotes, en plus de causer la surprise, faisaient le spectacle, en contenant les attaques de rivaux ayant des montures plus rapides (en principe, du moins): Magnussen devant Verstappen, Grosjean devant Ricciardo. Les Haas sur un pied d’égalité avec Red Bull, avouez que c’est rafraîchissant!

Après leurs abandons crève-cœur (vraiment), les stars, croyait-on, allaient s’occuper du spectacle. Deux des meilleurs attaquants du plateau, Hamilton et Ricciardo, étaient en embuscade: le premier derrière le meneur, Vettel; et le second derrière Raikkonen, 3e. Ajoutez à cela Alonso (5e) qui en avait plein les bras avec Verstappen derrière lui. La chasse était ouverte, le dernier quart de la course s’annonçait passionnant.

Pantoute! Il ne s’est rien passé et ça s’est terminé dans cet ordre. Décevant, vous dites?

Maintenant, si on regarde le verre à moitié plein, on voit quand même de belles choses: la bonne tenue des Ferrari est toujours une bonne nouvelle pour la F1 et celle des Haas est un électrochoc pour les écuries de pointe - particulièrement Red Bull, dont les pilotes en ont eu plein les bras pendant la course.

Ce premier Grand Prix de la saison a aussi été un rappel pour les nombreux amnésiques qui ont prédit une ballade dans le parc pour Lewis Hamilton cette saison: ceux-ci ont oublié que l’année dernière, ce n’est pas Mercedes qui a gagné, mais Ferrari qui a perdu. La nuance est importante. N’eût été quelques gaffes coûteuses – de Vettel, mais aussi de son équipe – en fin de saison, c’est Ferrari qui aurait été l’équipe championne. Et c’est Vettel qui aurait égalé les cinq titres de l’immortel Fangio.

Si Hamilton veut égaler Fangio avant Vettel, il va devoir donner son 110, comme on dit chez nous. Et si les Red Bull viennent s’en mêler, ce sera encore plus difficile pour lui. S’il fallait, en plus, que les Haas soufflent dans le cou des trois écuries de pointe, ce serait le bonheur total! Pour les amateurs, s’entend.