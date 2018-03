Les Jets accèdent aux séries

Les Jets de Winnipeg se sont taillé une place en séries éliminatoires en vertu d'un gain de 5-4 en tirs de barrage aux dépens des Predators de Nashville, dimanche.

Mark Scheifele a été le seul à toucher la cible en fusillade.

La recrue des Jets Kyle Connor a poursuivi sur sa lancée fructueuse en récoltant un but et deux mentions d'assistance. Connor a enfilé un septième but en six matchs pour porter sa récolte à 29 filets depuis le début de la campagne, le propulsant à égalité avec la nouvelle coqueluche des Canucks de Vancouver, Brock Boeser, au sommet du classement des meilleurs marqueurs chez les recrues. Boeser a été forcé de mettre un terme à sa saison le 5 mars après avoir subi une fracture au dos.

Bryan Little et Blake Wheeler ont tous les deux fait mouche en plus d'obtenir une aide, tandis que Dustin Byfuglien a complété la marque pour les Jets, en avantage numérique.

Kyle Turris, Ryan Ellis, et Viktor Arvidsson ont inscrit un but et une aide. Roman Josi a également sonné la charge du côté des Predators.

Le gardien substitut des visiteurs, Juuse Saros, a repoussé 43 des 47 tirs dirigés vers lui, alors que Pekka Rinne profitait d'une soirée de repos.

Connor Hellebuyck a effectué 32 arrêts pour les Jets, qui ont maintenu un dossier de 39-11-9 cette saison.