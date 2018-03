Des Red Wings à la portée du Canadien

Le Canadien de Montréal accueillera ce soir les Red Wings de Detroit, une équipe qui lui ressemble étrangement cette saison.

Les deux équipes ont connu passablement de difficulté en 2017-18 comme en font foi leurs fiches pratiquement identiques. Tout comme le Tricolore, les Red Wings ont cumulé 27 victoires et 37 défaites.

La rencontre sera radiodiffusée sur le réseau Cogeco Média à compter de 19 h, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien n’ont qu’une petite défaite de plus en prolongation, soit 12 revers. À domicile, le Canadien a une fiche respectable de 17-13-8. Quant aux Red Wings, ils sont assez médiocres sur la route (13-22-3).

Les deux formations, officiellement écartées des séries éliminatoires, sont respectivement aux 26e et 27e rangs de la Ligue nationale (LNH). Le Canadien a vaincu les Wings 10-1 le 2 décembre, au Centre Bell. Il a perdu son dernier match contre les Capitals de Washington, par la marque de 6-4, samedi. Les Red Wings, eux, se sont inclinés 1-0 devant les Capitals, jeudi, et 4-3 devant les Maple Leafs, samedi.

Toujours décimé par les blessures, le Canadien a six joueurs sur la liste des blessés : les défenseurs Shea Weber, Victor Mete, Rinat Valiev et David Shlemko, puis les attaquants Max Pacioretty et Ales Hemsky. Le capitaine du Canadien de Montréal s'est toutefois entraîné en solitaire avant ses coéquipiers, lundi matin, moins de quatre semaines après qu'il se soit blessé à un genou.

Du côté de Detroit, c’est beaucoup mieux. À vrai dire, aucun joueur ne figure sur la liste des blessés. Néanmoins, l’équipe peine à remporter des matchs ces temps-ci. Elle n’a qu’un gain à ses dix derniers affrontements.

Les hommes de Claude Julien reprendront ensuite le collier seulement samedi, quand ils rendront visite aux Penguins de Pittsburgh.