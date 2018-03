McDavid, Allen et Connor, les trois étoiles de la semaine dans la LNH

Le centre des Oilers d'Edmonton Connor McDavid, le gardien des Blues de St. Louis Jake Allen et l'attaquant des Jets de Winnipeg Kyle Connor ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

McDavid a été élu première étoile de la semaine, lui qui a dominé le circuit Bettman avec une récolte de cinq buts et cinq aides en quatre parties. Il a aidé les Oilers à présenter un dossier de 3-0-1 et s'est propulsé au sommet du classement des marqueurs dans la LNH avec maintenant 39 buts et 60 aides en 76 matchs cette saison.

Âgé de 21 ans, McDavid pourrait devenir le premier joueur depuis Jaromir Jagr en 2001 à défendre avec succès son titre du trophée Art-Ross, remis au meilleur marqueur de la LNH en saison régulière.

De son côté, Allen a compilé un dossier de 3-0-0 avec une moyenne de 1,00 et un taux d'efficacité de ,961, ce qui lui a valu le titre de deuxième étoile. Âgé de 27 ans, il a aidé les Blues à revenir dans une position qui leur permettrait de se qualifier pour les séries éliminatoires.

En 53 sorties cette saison, Allen présente une fiche de 26-21-2 avec une moyenne de 2,68 et un taux d'efficacité de ,908.

Finalement, Connor a inscrit quatre buts et deux aides en trois matchs, incluant deux buts vainqueurs en prolongation, et il a été nommé troisième étoile de la semaine. Il a aidé les Jets à remporter leurs trois rencontres et à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la troisième fois de leur histoire.

Âgé de 21 ans, Connor domine les recrues de la LNH avec 29 buts cette saison. Il a également récolté 21 aides en 69 matchs.