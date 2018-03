Dusty Baker de retour avec les Giants

SAN FRANCISCO - Dusty Baker, un des gérants les plus populaires de l'histoire de l'équipe, retrouvera les Giants de San Francisco environ 16 ans après avoir fait ses valises sur une note amère.

Âgé de 68 ans, Baker, qui a été congédié par les Nationals de Washington au terme de la dernière saison, agira à titre de conseiller au président Larry Baer et il travaillera tant du côté des opérations baseball que du côté des affaires.

Baker a été gérant des Giants de 1993 à 2002, quittant à la suite d'une défaite au septième match de la Série mondiale contre les Angels d'Anaheim. Les Giants avaient échappé le sixième affrontement après avoir laissé filer une avance de 5-0 en septième manche.

Après un départ houleux des Giants, Baker a été gérant des Cubs de Chicago pendant quatre saisons, il a fait un passage avec les Reds de Cincinnati, de 2008 à 2013, avant de mener les Nationals vers deux titres de la section Est de la Nationale.

Le contrat de Baker n'avait pas été renouvelé après 10 saisons avec les Giants, même s'il avait guidé l'équipe vers une première participation à la Série mondiale en 13 ans. Baker est devenu le premier gérant en près de trois décennies à quitter sa formation tout juste après avoir atteint la finale du Baseball majeur.

Baker et Peter Magowan, l'ancien propriétaire des Giants, avaient maille à partir et la tension avait grimpé pendant toute la saison. Baker a reçu des éloges de la part de nombreux observateurs pour sa capacité à gérer une équipe qui comptait dans ses rangs Barry Bonds et Jeff Kent, deux vedettes en querelle.

Il semble que la poussière soit retombée. Baker s'est trouvé du boulot avec d'autres équipes et les Giants ont gagné trois fois la Série mondiale, en 2010, 2012 et 2014.