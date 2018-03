Andrew Luck a recommencé à lancer le ballon

L'entraîneur-chef des Colts d'Indianapolis, Frank Reich, a indiqué mardi qu'Andrew Luck avait franchi cette nouvelle étape dans sa rééducation après une opération à l'épaule. Luck a raté l'ensemble de la saison 2017 en raison de cette blessure.

Reich a précisé qu'il n'avait toujours pas vu Luck en action, mais a expliqué que la remise en forme du quart étoile progressait. Luck s'est rendu en Californie pour travailler avec les spécialistes de la technique pour les quarts Tom House et Adam Dedeaux.

Lors de ses trois premières saisons avec les Colts, Luck a aidé l'équipe à gagner chaque fois au moins 11 matchs et il a été invité au Pro Bowl à chaque année. Toutefois, Luck a raté 26 matchs lors des trois dernières saisons et les Colts n'ont pas participé aux éliminatoires depuis leur défaite face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en finale d'association en janvier 2015.

Luck devrait rejoindre ses coéquipiers quand les Colts commenceront leur programme d'entre-saison le 9 avril.

Reich était le coordonnateur offensif des Eagles de Philadelphie la saison dernière. Il a aidé Carson Wentz à devenir l'un des favoris pour le titre de joueur par excellence avant de subir une déchirure ligamentaire à un genou. Le réserviste Nick Foles a pris la relève avec brio, aidant les Eagles à remporter le Super Bowl.

Chuck Pagano a été congédié au terme de la saison 2017 et Reich a obtenu le poste d'entraîneur-chef des Colts quand Josh McDaniels l'a refusé pour rester coordonnateur offensif des Patriots.

Gabbert s'en va au Tennessee

Les Titans du Tennessee ont conclu une entente avec le quart Blaine Gabbert.

Âgé de 28 ans, Gabbert devrait remplacer Matt Cassel en tant qu'auxiliaire à Marcus Mariota. Les Titans avaient annoncé le 9 mars dernier leur intention de libérer Cassel.

Sélectionné au 10e rang du repêchage de 2011, Gabbert a effectué 27 départs avec les Jaguars de Jacksonville entre 2011 et 2013. Il a passé les trois saisons suivantes avec les 49ers de San Francisco, effectuant huit départs en 2015 et cinq en 2016.

La saison dernière, Gabbert a effectué cinq départs avec les Cardinals de l'Arizona, incluant lors d'une victoire de 12-7 face aux Titans. Il a complété 95 de ses 171 passes pour 1086 verges de gains, six touchés et six interceptions.

Au cours de sa carrière, Gabbert a complété 55,9 pour cent de ses passes et a accumulé 8437 verges de gains, 44 passes de touché et 43 interceptions.

Beckham sera-t-il de retour avec les Giants?

L'entraîneur-chef des Giants de New York, Pat Shurmur, affirme qu'il s'attend à ce qu'Odell Beckham fils soit présent lors du début des exercices de la saison morte en avril.

Alors que les rumeurs d'échange concernant le controversé receveur sont nombreuses, plusieurs ont commencé à spéculer que Beckham fera la grève pendant le camp d'entraînement puisqu'il ne souhaite pas écouler la cinquième et dernière année à son contrat de recrue sans que son contrat soit restructuré.

«Ce que je comprends, c'est qu'il va être ici quand nous nous mettrons en marche, a dit Shurmur mardi matin lors des assises de la NFL. Il devra franchir certaines étapes. Mais je m'attends à ce qu'il soit de retour et en santé quand nous commencerons à jouer en septembre.»

Beckham se remet d'une fracture de la cheville gauche qui l'a forcé à rater les 12 derniers matchs de la saison 2017. Le propriétaire des Giants, John Mara, a exprimé un certain mécontentement envers Beckham en affirmant dimanche qu'aucun joueur était intouchable.

«C'est une autre manière de dire que nous allons tout faire pour améliorer l'équipe, a expliqué Shurmur. Je comprends ça. Et c'est presque rafraîchissant de savoir que nous allons évaluer toutes les options imaginables pour nous assurer que les Giants de New York soient la meilleure équipe possible.»

Beckham a récemment été aperçu sur vidéo dans un lit avec une femme et ce qui semble être une poudre blanche. Cependant, le moment où la vidéo a été filmée et son contenu demeurent incertains. Mara a toutefois affirmé que Beckham «manque de jugement» trop souvent.

«Je crois qu'il est important de s'assurer d'obtenir toutes les informations, a dit Shurmur. Qui sait comment cette vidéo a fait surface? Nous devons aussi comprendre que nous devons agir d'une certaine manière et qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire.»