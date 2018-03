Shea Weber devrait être prêt pour le début de la prochaine saison

Shea Weber a confirmé les informations qui ont circulé en cours de saison selon lesquelles il a été blessé dès la première rencontre du calendrier régulier contre les Sabres de Buffalo.

Pendant que ses coéquipiers prenaient part à une séance d'entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard mardi matin, le pilier défensif du Canadien de Montréal a rencontré les journalistes pendant presque 15 minutes pour relater ce qu'il a vécu depuis le match du 5 octobre.

Il l'a fait le genou gauche posé sur le coussin d'une voiturette et le pied gauche dans une botte de marche qu'il devra conserver pendant six autres semaines, a-t-il indiqué.

Dans un bon état d'esprit dans les circonstances, Weber a notamment expliqué qu'il avait subi une fracture, mais que celle-ci n'avait pas immédiatement été décelée. Malgré la douleur qu'il pouvait ressentir, le vétéran défenseur a continué de jouer jusqu'à ce qu'il réalise, à l'issue du match en plein air du 16 décembre à Ottawa, que la situation ne s'améliorait pas.

En janvier, Weber s'est rendu à Toronto pour obtenir une deuxième opinion et c'est là qu'on a décelé un problème à un tendon.

Le 22 février, la direction de l'équipe a finalement annoncé que Weber ne reviendrait pas au jeu cette saison et qu'il allait subir une opération au tendon endommagé à Green Bay.

Celle-ci a été effectuée le 13 mars et la période de guérison devrait s'étirer pendant six mois, ce qui coïncide avec le début du camp d'entraînement.

À sa deuxième saison avec le Tricolore, Weber n'aura joué que 26 matchs, le plus bas total de sa carrière. Il a récolté six buts et dix mentions d'aide et affiché un différentiel de moins-8.