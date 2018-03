Un but tardif d'Andrew Ladd mène les Islanders vers un gain de 4-3

Andrew Ladd a marqué le but vainqueur tard en troisième période et les Islanders de New York ont défait les Sénateurs d'Ottawa 4-3, mardi soir.

Anders Lee, Anthony Beauvillier et Brock Nelson ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui sont déjà éliminés de la course aux séries dans l'Association Est. Jaroslav Halak a effectué 33 arrêts dans la victoire.

Matt Duchene, Erik Karlsson et Bobby Ryan ont répliqué pour les Sénateurs. Mike Condon a repoussé 27 rondelles.

Les Sénateurs ont perdu six parties de suite pour une deuxième fois cette saison.

Ryan a créé l'égalité 3-3 à 15:26 du troisième vingt, quand son tir vers le filet des Islanders a touché le défenseur adverse Brandon Davidson avant de traverser la ligne rouge.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Ladd a permis aux Islanders de reprendre les devants lorsqu'il a fait dévier un tir de Thomas Hickey.