Impact de Montréal : Salazar voit une ouverture

L’attaque a été un problème chez l’Impact de Montréal la saison dernière. Dominic Oduro n’a marqué qu’un seul but et Matteo Mancosu a été limité à six filets.

Avec le départ de Nick Depuy et le fait qu’Anthony Jackson Hamel reste encore un jeune joueur, Michael Salazar y voit là une chance de devenir l’attaquant de pointe partant chez l’Impact dès cette saison.

«Absolument, je vais travailler fort pour ce rôle, a-t-il affirmé. Si on me donne la chance de jouer à la position numéro neuf, je vais tout faire pour conserver ce poste. Je suis très motivé pour cette saison.»

Salazar, qui a plutôt été utilisé sur les flancs depuis son arrivée à Montréal, aimerait bien obtenir sa chance en avant. «Avant d’arriver ici, j’avais toujours joué en pointe, à un attaquant ou même à deux. Mais depuis que je suis ici, on me demande de jouer à droite. Je vois que Rémi Garde m’a bien observé sur vidéo et j’espère qu’il verra à quel point je peux l’aider.»

Nick Depuy, qui lui faisait compétition en tant que jeune attaquant, a été prêté pour une période de trois mois, donc la porte s’ouvre vraiment pour Salazar.

«Je pense que c’est une bonne chose pour Nick. J’ai aussi été prêté à Ottawa l’an dernier à quelques reprises et ça m’a beaucoup aidé. Je suis revenu en force et j’ai marqué de gros buts grâce à cela.»

«C’est là où tout a bien commencé pour moi»

Salazar, qui a marqué le but de la victoire pour l’Impact face au Vegas Lights FC en camp d’entrainement, connait toujours du succès lors des matchs pré-saison. Il avait notamment bien fait à St-Pete il y a deux ans lors de son premier camp avec l’Impact. Assez pour que Mauro Biello décide de le garder avec l’équipe première.

«C’est là où tout a bien commencé pour moi. Je veux montrer au nouvel entraineur que je suis capable du meilleur et je vais me servir de ces souvenirs du Al Lang Stadium pour créer des ondes positives.»

Même si l’entre-saison a été longue pour Salazar, il juge avoir travaillé très fort pour se garder en excellente forme.

«Je me suis entrainé plus fort que jamais avec des amis en Californie, mais aussi avec l’équipe nationale de Belize. J’ai perdu un peu de poids, donc je me sens bien. J’arrive ici excité, c’est comme si nous sommes une toute nouvelle équipe.»