Zdeno Chara n'est pas mûr pour la retraite

Le deuxième plus vieux joueur actif de la Ligue nationale n'est pas encore prêt à accrocher ses patins.

Zdeno Chara, qui a fêté son 42e anniversaire le 18 mars, a accepté une prolongation d'une saison et 5 millions $ US avec les Bruins de Boston. Certains bonis pourraient lui permettre d'empocher jusqu'à 1,75 million $ de plus.

Chara, gagnant du trophée Norris en 2009, a marqué sept buts et ajouté 16 aides cette saison, sa 20e dans la LNH. Il mène les Bruins avec un temps d'utilisation moyen de 23 minutes par rencontre et occupe le troisième rang de tous les temps parmi les pointeurs chez les défenseurs, derrière Raymond Bourque et Bobby Orr.

Chara, deuxième joueur le plus âgé du circuit Bettman derrière l'attaquant Matt Cullen du Wild, est aussi le plus grand joueur de l'histoire de la LNH du haut de ses 6 pi 9 po.