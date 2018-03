Le Canadien est-il une organisation en crise?

Alors qu’il s’apprête à ne pas participer aux séries pour la troisième fois en sept saisons, le Canadien de Montréal rend de plus en plus d’amateurs perplexes par ses décisions et son rendement.

En entrevue avec Mario Langlois mercredi soir aux Amateurs de Sports, les gestionnaires en communication de crise bien connus, Steve Flanagan et Luc Lavoie, se sont penchés sur le cas du Canadien de Montréal.

Est-ce que l’organisation du Tricolore est en crise?

«Une énorme crise a affirmé Luc Lavoie, mieux connu pour ses prises de position politiques à LCN. À cause de ce qu’ils furent et de ce qu’ils représentent dans le cœur des Québécois. C'était notre fierté nationale. Ça fait partie de notre ADN en quelque sorte. Maintenant qu’il y a un plafond salarial, tout le monde est sur le même pied d’égalité et tout est question de gestion et ç’a l’air que notre gestion n’a pas été forte.»

Même s’il n’est pas tout à fait d’accord avec M. Lavoie, Steve Flanagan qui a fait sa renommée lors de la crise du verglas, estime que tous les signes avant-coureurs d’une organisation en crise sont réunis.

«Je ne pense pas qu’on soit rendu à une fracture entre les fans et l’équipe. Mais il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. D’abord, en termes de rendement d’équipe par rapport aux attentes. On est à des années-lumière d’un résultat attendu. L’équipe ne fait pas les séries encore une fois. C’est la troisième fois en sept ans. Les amateurs sont déçus, voire même choqués. Dans la presse, on voit une tendance qui est défavorable aux Canadiens. Les cotes d’écoute sont à la baisse. Même chose du côté du Centre Bell où on voit de plus en plus de sièges vides.»

Voici quelques déclarations-chocs de ces analystes :

«Le ''brand'' du Canadien de Montréal, ça vaut une fortune, il est puissant. Si on pouvait en faire une équipe respectable, une équipe gagnante, ça remonterait très rapidement. Faut que l'équipe commence à gagner» - Luc Lavoie

«Les gens sont déçus à cause de l'attitude des joueurs. On s'attend à ce que les joueurs aient plus de hargne. Ils ont abandonné au mois d'octobre. Carey Price illustre très bien l'attitude des joueurs du Canadien» - Steve Flanagan

«J'ai rarement vu une administration aussi incompétente. Dans une crise, ce n'est pas tout de faire du maquillage et du cosmétique» - LL

«La haute direction a perdu sa crédibilité. C'est dommageable pour la suite des choses. Au cours des prochains mois, c'est l'avenir de Marc Bergevin qui va se jouer. Les amateurs n'accepteront plus de se faire ''bourrer'', de se faire dire que l'équipe est bonne» - SF

«Marc Bergevin a une obligation de résultats. Et Geoff Molson aussi. La crédibilité de l'organisation est en jeu» - SF

«Les gens sont tannés de la langue de bois. Les gens veulent avoir une relation avec la marque et les joueurs. Une relation franche et directe. On voit que les joueurs se traînent les pieds. Ils sont pourris cette année» - SF

«Ils ne pourront pas gagner, ils ont rien. Ils ont tou laissé partir. Ils n'ont plus grand-chose. Qui sont les jeunes qui montent? C'est qui le dernier directeur général qui a gagné des Coupes Stanley à Montréal? C'est Serge Savard et il est encore en excellente santé. Je ne le ramènerais pas comme DG, mais comme président hockey. Comment tu fais pour garder cette équipe de direction? Ils ont prouvé quoi? Ça fait six ans que ça dure cette affaire-là! Il y a toujours une promesse, mais c'est pire chaque fois. ce n'est que de la médiocrité actuellement» - LL

«C'est une organisation très riche qui n'a même pas eu le coeur de dépenser son plafond salarial, les ameteurs paient leur billet en haut de 200$ et ils ont gardé un 8 ou 9 millions de dollars qui dormaient à la banque» - LL

«C'est une année misérable, tout le monde le sait. Il y a une annonce qui doit être faite (lors du bilan)» - SF

Écoutez l'intégral de l'entretien des deux spécialistes avec Mario Langlois: