«C’est un rêve de ti-cul que j’ai réalisé» - Mikaël Kingsbury

Médaillé d’or olympique à l’épreuve des bosses de ski acrobatique des Jeux de Pyeongchang, Mikaël Kingsbury a fait le bilan de sa saison avec Mario Langlois.

«C’est un rêve de ti-cul que j’ai réalisé. J’ai tout gagné dans mon sport. La médaille d’or olympique, c’est ce qui me gardait vraiment allumé et motivé. Et là, je l’ai. J’ai atteint le plus grand but de ma vie à 25 ans. Je suis en paix avec mon sport et avec ma vie», a-t-il confié aux Amateurs de Sports, mercredi.

S’il a connu un petit manque de motivation au terme des Jeux, surtout occasionné par un épuisement mental et physique, le «King des bosses» a vite retrouvé son aplomb afin de lui permettre de terminer sa saison avec succès en remportant son septième globe de cristal à titre de champion de bosses en Coupe du monde et son septième gros globe en ski acrobatique.

Peur de décevoir

Âgé de 25 ans, Kingsbury s’est présenté aux Olympiques en tant que grand favori et il a confié à Mario Langlois qu’il avait eu un peu peur de ne pas être en mesure de bien performer en raison de cette pression mise sur ses épaules.

«J’avais peur de décevoir tout le monde autour de moi. Mon cœur, le matin, on dirait qu’il voulait me sortir de la poitrine. Mais une fois que j’ai descendu la montagne et que j’ai vu le parcours, je suis revenu dans mon élément. Je suis arrivé en haut et j’étais prêt. J’ai pris une grande respiration et j’ai fait la descente qu’il fallait et quand j’ai croisé la ligne d’arrivée, c’était fait.»

Amateur de baseball

Après avoir été présenté à la foule du Centre Bell lors d'un match du Canadien de Montréal, Mikaël Kingsbury aura le grand privilège d'effectuer le lancer protocolaire lors du match des Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York, dimanche prochain.