Rusty Staub, première grande vedette des Expos, est décédé

Rusty Staub est décédé à l'âge de 73 ans, jeudi matin, dans un centre hospitalier de West Palm Beach, rapporte le New York Daily News.

Ennuyé par de nombreux problèmes de santé - il avait subi un arrêt cardiaque en 2015 - le «Grand Orange» aurait célébré son 74e anniversaire dimanche.

Staub, un voltigeur de droite et un joueur de premier but, a disputé trois saisons à Montréal entre 1969 et 1971. Il était rapidement devenu un des favoris de la foule, non pas seulement pour son talent, mais aussi parce qu'il avait été l'un des premiers joueurs à suivre des cours de français.

Il est revenu brièvement à Montréal en 1979 pour une durée de 38 parties.

L'Américain a joué un total de 2951 matchs en 23 saisons dans la MLB. Il a aussi porté les couleurs des Astros de Houston, des Mets de New York, des Tigers de Detroit et des Rangers du Texas.