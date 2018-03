Les Orioles, Astros et White Sox commencent du bon pied (vidéo)

Astros 4 Rangers 1

À Arlington, George Springer a frappé un circuit dans un match d'ouverture pour la deuxième année de suite, aidant les Astros de Houston à entamer la défense de leur championnat avec un gain de 4-1 face aux Rangers du Texas.

Springer a claqué sa longue balle aux dépens de Cole Hamels (0-1), obtenant un 100e circuit dans les grandes ligues. Jake Marisnick a aussi cogné un circuit pour les Astros. Carlos Correa a frappé un double d'un point, tandis que Jose Altuve a fourni un ballon sacrifice.

Justin Verlander (1-0) n'a donné que quatre simples en six manches, disposant de cinq frappeurs au bâton.

Hamels a permis trois points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Rays 6 Red Sox 4

À St-Petersburg, une huitième manche de six points a mené les Rays de Tampa Bay à un triomphe de 6-4 contre Boston.

Denard Span a fait basculer le match avec un triple de deux points, donnant un coussin de 5-4 au club local. Adeiny Hechavarria l'a ensuite poussé au marbre avec un simple à l'avant-champ.

Span, 34 ans, s'est joint au club de sa ville natale en décembre, faisant partie de l'échange qui a envoyé Evan Longoria aux Giants de San Francisco. Le releveur Austin Pruitt (1-0) a obtenu le gain, puis Alex Colome a récolté le sauvetage.

En huitième, Joe Kelly a concédé un double d'un point et trois buts sur balles, puis Carson Smith (0-1) a permis un but sur balles et deux coups sûrs. Chris Sale avait donné un seul coup sûr en six manches, retirant neuf frappeurs au bâton.

Le match a été disputé devant une salle comble de 31 042 personnes, au Tropicana Field.

White Sox 14 Royals 7

À Kansas City, Matt Davidson est devenu le quatrième joueur dans l'histoire des Ligues majeures à cogner trois circuits lors du match d'ouverture et les White Sox ont frappé six circuits pour infliger un cuisant revers de 14-7 aux Royals.

Tim Anderson a également frappé deux longues balles, tandis que Jose Abreu a claqué l'autre circuit pour les White Sox, qui ont aidé James Shields (1-0), l'ancien as des Royals, à venir de l'arrière après avoir accordé quatre points lors de la première manche.

Shields s'est bien repris par la suite et a lancé durant six manches, après avoir connu quelques difficultés en début de rencontre.

Des quatre joueurs ayant frappé trois circuits lors de la journée d'ouverture de la saison, trois d'entre eux l'ont fait contre les Royals, tandis que les six longues balles réussies par les White Sox ont égalé le record des Mets établi en 1988.

Yolmer Sanchez a ajouté trois points et Yoan Moncada a récolté un point produit du côté des White Sox, qui ont forcé le gérant Ned Yost à utiliser neuf lanceurs.

Danny Duffy (0-1) a muselé ses adversaires durant les trois premières manches, mais a par la suite concédé cinq points, dont trois circuits, en quatrième.