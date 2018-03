Lillehammer ne déposerait pas sa candidature pour les Jeux d'hiver de 2026

TOKYO — L'homme qui a organisé les Jeux olympiques d'hiver les plus populaires il y a 24 ans au complexe alpin norvégien de Lillehammer a déclaré qu'il manquerait de temps pour ceux de 2026.

Mais comptez sur la candidature de Lillehammer pour 2030. «Les Jeux de 2026 auraient constitué notre meilleure opportunité, mais je dois admettre que nous manquons de temps», a dit Gerhard Heiberg, jeudi.

Heiberg a indiqué que les organisateurs et les politiciens avaient manqué de temps pour développer le projet et effectuer le montage financier, mais a ajouté qu'une candidature pour les Jeux de 2030 «est plus réaliste». «Je suis un peu triste, a admis Heiberg, un ex-membre du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), et l'ex-président de la commission responsable du marketing du CIO. Si nous choisissons de présenter une candidature, elle sera parmi les plus fortes.»

Lillehammer aurait vraisemblablement été la favorite pour l'obtention des Jeux de 2026, et son absence signifie que la course est lancée.

Les villes intéressées à l'obtention des JO ont jusqu'à samedi pour signifier leur intérêt au CIO. En octobre, le CIO retiendra uniquement les candidatures qu'il juge «sérieuses», avant de faire son choix final l'an prochain.

Au moins cinq propositions sérieuses sont présentement sur la table: Calgary, Stockholm, en Suède, Sapporo, au Japon, Sion, en Suisse, et Milan-Turin, en Italie. L'Autriche et la Turquie pourraient aussi s'ajouter à cette liste.

Plusieurs bémols

Les coûts d'organisation ont effrayé plusieurs villes potentielles. Tout comme d'éventuels éléphants blancs, tels que ceux qui minent encore Rio de Janeiro, la ville qui a accueilli les derniers Jeux d'été en 2016. Le faible intérêt des spectateurs est également à prendre en compte, comme ce fut le cas aux Jeux d'hiver de Pyeongchang, qui se sont terminés il y a un mois seulement.

Le président du CIO Thomas Bach n'a pas mâché ses mots: Les expériences dans des marchés non traditionnels de sports d'hiver comme Sotchi, en Russie, et Pyeongchang, c'est terminé. «Nous devons maintenant retourner à des Jeux olympiques d'hiver dans des marchés plus traditionnels», a déclaré Bach il y a quelques semaines lors d'un passage à Stockholm.

Les quatre principales candidatures potentielles pour 2026 répondent à ce critère.

Les États-Unis semblent intéressés par l'obtention des Jeux de 2030, et semblent vouloir miser sur des villes telles que Salt Lake City — la ville hôtesse des Jeux de 2002 —, Denver, au Colorado, ou Reno, au Nevada.

Stockholm a accueilli les Jeux olympiques de 1912, mais n'a jamais organisé des Jeux d'hiver.

Sion doit obtenir l'accord de la population par l'entremise d'un référendum régional en juin avant d'aller de l'avant. La ville suisse pourrait également devoir soumettre son projet à un référendum national, deux entraves majeures. Le comité responsable de la candidature prévoit tenir des épreuves aux quatre coins du pays.

Calgary

Le conseil municipal de Calgary devra approuver la candidature. Cette décision est attendue en juin. Calgary a accueilli les Jeux olympiques de 1988. L'AP a reçu un communiqué provenant du bureau du maire de Calgary Naheed Nenshi dans lequel on indique que le conseil municipal devra obtenir «beaucoup plus d'informations sur les coûts et les retombées économiques» avant de trancher sur le dépôt d'une candidature.

Sapporo a organisé les Jeux d'hiver de 1972. Son problème est plutôt géographique; le CIO estime qu'il est temps de retourner en Europe ou en Amérique du Nord après la tenue de trois Jeux olympiques consécutifs en Asie: Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018, Tokyo, au Japon, en 2020, et Pékin, en Chine, en 2022.

Si jamais Stockholm est retenue, cela signifierait pratiquement l'élimination de Lillehammer pour 2030. Il semble pratiquement impossible que deux villes scandinaves obtiennent des Jeux d'hiver consécutifs. «Nous disposerons de suffisamment de temps afin de trouver le bon concept et de commencer à aborder les enjeux financiers d'un tel événement», a mentionné Heiberg, qui a décrit Lillehammer comme étant pratiquement prête au dépôt de sa candidature après la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en 2016.

«Les investissements ne seront pas trop importants, mais nous devrons les analyser», a-t-il dit.