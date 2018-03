LNH: encore neuf places disponibles en vue des séries

Encore neuf places étaient disponibles en vue des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey avant les rencontres de vendredi.

Dans l’Association de l’Est, trois équipes de la section Atlantique sont qualifiées : les Bruins de Boston (107 points), le Lightning de Tampa Bay (106) et les Maple Leafs de Toronto (99). Avec respectivement 6 et 5 matchs à jouer, les Bruins et le Lightning vont vraisemblablement se battre jusqu’au dernier match afin de déterminer le champion de section.

Dans la section Métropolitaine, les Capitals de Washington (99 points) sont officiellement qualifiés et ils sont suivis par les Penguins de Pittsburgh (94) et les Blue Jackets de Columbus (93).

Les Flyers de Philadelphie (92) et les Devils de New Jersey (89) occupent les positions des équipes repêchées. Seuls les Panthers de la Floride (86) peuvent encore espérer venir jouer les trouble-fête.

5 places disponibles

Dans l’Ouest, les Predators de Nashville (111 points), les Jets de Winnipeg (104) et les incroyables Golden Knights de Las Vegas (103) seront des éliminatoires. Les Sharks de San José (98) et le Wild du Minnesota (96) semblent en bonne voie de conserver leurs positions au classement.

La bataille fait rage, toutefois, entre les Kings de Los Angeles (93 points), qui vient au 3e rang de la section Pacifique, les Blues de St.Louis et les Ducks d’Anaheim, équipes repêchées avec 91 points, ainsi que l’Avalanche du Colorado, 9e de l’Association, avec ses 90 points.