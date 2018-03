Le géant John Isner à un cheveu d'un premier titre Masters 1000

KEY BISCAYNE, Floride - John Isner s'est approché un peu plus du titre le plus prestigieux de sa carrière de 14 ans sur le circuit de l'ATP en disposant de Juan Martin del Potro 6-1, 7-6 (2) en demi-finales, vendredi, à l'Omnium de Miami.

« Je joue mon meilleur tennis depuis vraiment très longtemps, a déclaré Isner après le duel. Je suis très heureux de le faire ici. »

L'Américain de 32 ans a mis un terme à la séquence de 15 victoires de del Potro, qui a triomphé au tournoi d'Indian Wells il y a deux semaines en disposant en finale de Roger Federer. La fatigue accumulée par l'Argentin ces derniers temps semble avoir favorisé Isner, qui a dominé son adversaire au service ainsi qu'en fond de terrain.

Le géant de six pieds et 10 pouces a décoché 13 as, et il ne s'est jamais retrouvé à égalité 40-40 alors qu'il était au service.

Isner, la 14e tête de série, présente une fiche de 0-3 en carrière en finale d'un tournoi de la série Masters 1000. Son adversaire dimanche sera la quatrième tête de série Alexander Zverev, qui a vaincu l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 16) en deux manches de 7-6 (4), 6-2.

Âgé de 20 ans, Zverev a remporté deux titres de la série Masters 1000. Les deux sont survenus en 2017.

Isner s'est rapidement procuré une avance de 3-0 au premier set contre del Potro. Lors du bris d'égalité de la deuxième manche, il a réussi ses quatre premiers services, incluant des as à des vitesses de 138 et 139 milles à l'heure.

« J'ai joué plusieurs matchs au cours desquels je ne semblais pas libéré, a indiqué Isner. C'est mental. Tu dois te dire de tout tenter. Il n'y a aucune autre façon de jouer un point, surtout dans mon cas, parce que je ne suis pas du genre à courir de chaque côté. »

Del Potro, la cinquième tête de série, était le favori de la foule dans le sud de la Floride. Les partisans latins l'ont encouragé afin qu'il puisse venir de l'arrière.

« Au cours des dernières semaines, tout mon corps était fatigué, a-t-il affirmé. Mais j'ai tellement d'amour pour les partisans que la douleur s'estompe pendant les matchs. »

Isner tente de devenir le premier Américain depuis Andy Roddick, en 2010, à l'emporter à Key Biscayne.

La championne en titre des Internationaux des États-Unis, l'Américaine Sloane Stephens, se mesurera samedi à la Lettone Jelena Ostapenko (no 6) lors de la finale féminine.